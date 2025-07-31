Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире 24 Канала отметила, что поддерживает то, чтобы трансляция заседаний Верховной Рады была. Она является соавтором постановления о восстановлении трансляции.

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Почему депутаты могут не хотеть возобновления трансляции?

Депутат считает, что в ситуации, когда народные депутаты не придерживаются постановления об особом порядке проведения заседаний и сами транслируют отрывки в соцсетях, то причин нет, чтобы не транслировать заседания на официальном YouTube-канале Верховной Рады.

"Я думаю, что к этому вопросу мы точно еще будем возвращаться, потому что есть постановление, которое уже зарегистрировано, и у него более 30 авторов из разных фракций. Думаю, что после того, как технически показали, что трансляция возможна – она даже шла в Т2, а не только в соцсетях – мы вернемся к этому вопросу. Но должно быть решение зала", – сказала Евгения Кравчук.

Она добавила, что сегодня, чтобы запустить трансляцию именно процедуры обсуждения и голосования за антикоррупционный закон, нужно было решение Верховной Рады. За него проголосовали 242 депутата.

Трансляции в записи – они есть на официальном сайте. Просто они публикуются с определенной задержкой во времени.

Это те же видео, такая же продолжительность, и всегда можно проверить, что происходило в Верховной Раде. Поэтому никакого секрета здесь нет, закрытых заседаний тоже нет – это точно. Все ли готовы к полному восстановлению трансляций? Очевидно, не все, если решение до сих пор не принято,

– сказала Кравчук.

Она добавила, что комментарии в Facebook и других соцсетях, где люди выражают возмущение, вряд ли будут мотивировать коллег поддержать восстановление трансляций. Ведь с появлением трансляций часто растет уровень политиканства и заполитизированности в выступлениях. А хотелось бы, чтобы Верховная Рада работала эффективно, а не только как площадка для публичных заявлений – хотя и это тоже важно, ведь речь идет о парламентских дискуссиях.