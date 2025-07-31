Сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Рады.

Смотрите также Что изменилось в новом законопроекте о НАБУ и САП: главные положения

Что известно о столкновении в Раде?

Сегодня, 31 июля, Верховная Рада рассмотрела президентский законопроект №13533, который касается восстановления полномочий НАБУ и САП.

Именно вокруг этого документа возник спор, который еще в начале заседания перерос в потасовку между отдельными депутатами.

Стычка между депутатами в Раде попала на трансляцию: смотрите видео

Инцидент возник после выступления одного из народных избранников, который остро раскритиковал предыдущее голосование за скандальный закон №4555-IX.

По предварительной информации, конфликт произошел между депутатами от "Слуги народа" – Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем.

Впрочем, ситуацию быстро удалось уладить. Председатель ВРУ Руслан Стефанчук призвал коллег вернуться на свои места и продолжить работу.

Напомним, Рада поддержала законопроект Зеленского, возвращающий независимость НАБУ и САП. "За" проголосовал 331 депутат.