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Що відомо про сутичку у Раді?

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада розглянула президентський законопроєкт №13533, який стосується відновлення повноважень НАБУ та САП.

Саме навколо цього документа виникла суперечка, яка ще на початку засідання переросла у штовханину між окремими депутатами.

Сутичка між депутатами в Раді потрапила на трансляцію: дивіться відео

Інцидент виник після виступу одного з народних обранців, який гостро розкритикував попереднє голосування за скандальний закон №4555-IX.

За попередньою інформацією, конфлікт стався між депутатами від "Слуги народу" – Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм.

Втім, ситуацію швидко вдалося владнати. Голова ВРУ Руслан Стефанчук закликав колег повернутися на свої місця та продовжити роботу.

Нагадаємо, Рада підтримала законопроєкт Зеленського, що повертає незалежність НАБУ та САП. "За" проголосував 331 депутат.