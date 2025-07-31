Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 Каналу зазначила, що підтримує те, щоб трансляція засідань Верховної Ради була. Вона є співавторкою постанови про відновлення трансляції.

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Чому депутати можуть не хотіти відновлення трансляції?

Депутатка вважає, що в ситуації, коли народні депутати не дотримуються постанови про особливий порядок проведення засідань і самі транслюють уривки в соцмережах, то причин немає, щоб не транслювати засідання на офіційному YouTube-каналі Верховної Ради.

"Я думаю, що до цього питання ми точно ще будемо повертатися, бо є постанова, яка вже зареєстрована, і в неї понад 30 авторів з різних фракцій. Думаю, що після того, як технічно показали, що трансляція можлива – вона навіть йшла в Т2, а не лише в соцмережах – ми повернемось до цього питання. Але має бути рішення зали", – сказала Євгенія Кравчук.

Вона додала, що сьогодні, щоб запустити трансляцію саме процедури обговорення і голосування за антикорупційний закон, потрібно було рішення Верховної Ради. За нього проголосували 242 депутати.

Трансляції в записі – вони є на офіційному сайті. Просто вони публікуються з певною затримкою в часі.

Це ті самі відео, така сама тривалість, і завжди можна перевірити, що відбувалося у Верховній Раді. Тому ніякого секрету тут немає, закритих засідань теж немає – це точно. Чи всі готові до повного відновлення трансляцій? Очевидно, не всі, якщо рішення досі не ухвалене,

– сказала Кравчук.

Вона додала, що коментарі у Facebook та інших соцмережах, де люди висловлюють обурення, навряд чи мотивуватимуть колег підтримати відновлення трансляцій. Адже з появою трансляцій часто зростає рівень політиканства та заполітизованості у виступах. А хотілося б, щоб Верховна Рада працювала ефективно, а не лише як майданчик для публічних заяв – хоча й це теж важливо, адже йдеться про парламентські дискусії.