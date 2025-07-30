Детали напомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во вторник, 29 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью телеканалу "Рада".

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Что известно о трансляции заседаний Рады?

По словам Стефанчука, украинский парламент обеспечивает открытость, однако в балансе с безопасностью. Он снова станет "открытой площадкой" для украинцев, как только исчезнут ситуации, угрожающие безопасности.

Кроме того, решение о публикации видео с заседаний через час после их завершения – это постановление Верховной Рады.

То, что некоторые из депутатов нарушает это постановление... Я думаю, это вопрос к тем, кто, нарушает это…

– говорит председатель парламента.

Кроме того, он отметил, что доступ в Верховную Раду имеют журналисты. "Вопрос в том, почему некоторые депутаты не пользуются этой возможностью (возможностью общения с представителями медиа – 24 Канал)... Некоторые рассказывает нам, что надо больше открытости, а сами не посещают (сессии – 24 Канал)" – продолжает Стефанчук.

Напомним, более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний и заблаговременно публиковать повестки дня. Это связано с прозрачностью при рассмотрении президентского законопроекта по НАБУ и САП в четверг, 31 июля.