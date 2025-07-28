Это особенно актуально накануне голосования о восстановлении независимости НАБУ и САП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Честно".

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Почему Раду просят возобновить трансляции заседаний?

Инициатива особенно актуальна накануне рассмотрения важного законопроекта о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично,

– говорится в сообщении.

Движение подчеркнуло, что прозрачность принятия решений является основой доверия парламента.

Общественность требует возобновить прямые эфиры заседаний уже со следующей пленарной недели. Под обращением можно поставить подпись онлайн.

Рассмотрение президентского законопроекта по НАБУ и САП ожидается в четверг, 31 июля.