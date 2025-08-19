Руслан Стефанчук анонсував, що прямі трансляції засідань Верховної Ради будуть відновлені. Це відбудеться вже у вересні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народних депутатів Олексія Гончаренка та Ярослава Юрчишина.

Що відомо про відновлення трансляцій з Верховної Ради?

Олексій Гончаренко, нардеп від партії "Європейська Солідарність" написав у своєму телеграм-каналі, що поставив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку питання, чому досі немає трансляцій засідань Верховної Ради та коли буде постанова про їх повернення.

На це, за словами народного депутата, Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії, а саме з вересня 2025 року.

Пізніше нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин підтвердив, що нардепи розглядали постанову про поновлення трансляцій на засіданні комітету з питань свободи слова.

Голова комітету зазначив, що він підготував спільну постанову разом із головою Верховної Ради та керівництвом апарату парламенту. Вона передбачає:

відновлення трансляцій в реальному часі;

зняття мораторію на публікацію новин за годину після засідання. Тобто тепер можна буде відразу дописувати про все, що приймає Рада.

Дякую пану голові Руслану Стефанчуку, який виконав свою частину домовленостей. Зараз ця постанова розглядається керівництвом фракції більшості. Давид Арахамія робить все, щоб її погодити до прийняття,

– написав Юрчишин у своєму телеграм-каналі.

Нардеп зауважив, що постанова про повернення трансляцій з Ради вже готова до реєстрації. Тепер важливо отримати погодження від більшості.

"Коли більшість погодить постанову, відправляємо її на реєстрацію і сподіваємося на найшвидший розгляд. Докладаю всіх зусиль, щоб у вересні повернути трансляції та збалансоване висвітлення роботи парламенту", – резюмував голова комітету з питань свободи слова.

Чому наразі немає трансляцій засідань Верховної Ради?