Офицер Росгвардии приказал подчиненному сжечь мусор, в результате чего огонь перекинулся на технику. Сгорел вертолет Ми-8 с топливом и десантным снаряжением.

Ущерб оценили почти в несколько сотен миллионов рублей, но полностью взыскать их с виновного не удалось. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Что известно о случайном уничтожении Mi-8 в России?

Инцидент произошел в прошлом году на аэродроме в Новочеркасске. Несмотря на высокую пожарную опасность и запреты руководства, офицер Росгвардии приказал подчиненному сжечь мусор в яме. Из-за недосмотра пламя распространилось на сухую траву, а затем добралось до стоянки авиатехники.

В результате сгорел вертолет Ми-8. В нем хранилось топливо, пиротехника, спасательное и парашютно-десантное снаряжение.

Убытки для полка оценили в более 574 миллиона 229 тысяч рублей. Суд признал офицера виновным в халатности, повлекшей особо крупный материальный ущерб.

Российский военный признал вину и получил штраф в 350 тысяч рублей, а также годовой запрет занимать руководящие должности.

Гражданский иск воинской части удовлетворили частично – с офицера взыскали 5 миллионов рублей. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, объяснив, что при своем месячном доходе военный якобы физически не способен компенсировать полную стоимость сожженного вертолета.

Какие потери понесли россияне недавно?