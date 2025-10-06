Офіцер Росгвардії наказав підлеглому спалити сміття, внаслідок чого вогонь перекинувся на техніку. Згорів гелікоптер Мі-8 з паливом і десантним спорядженням.

Збитки оцінили майже у кілька сотень мільйонів рублів, але повністю стягнути їх із винного не вдалося. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське видання "Коммерсант".

Що відомо про випадкове знищення Mi-8 в Росії?

Інцидент стався торік на аеродромі в Новочеркаську. Попри високу пожежну небезпеку та заборони керівництва, офіцер Росгвардії наказав підлеглому спалити сміття у ямі. Через недогляд полум'я поширилося на суху траву, а потім дісталось стоянки авіатехніки.

У результаті згорів гелікоптер Мі-8. У ньому зберігалося паливо, піротехніка, рятувальне та парашутно-десантне спорядження.

Збитки для полку оцінили у понад 574 мільйони 229 тисяч рублів. Суд визнав офіцера винним у недбалості, що спричинила особливо великі матеріальні збитки.

Російський військовий визнав провину та отримав штраф у 350 тисяч рублів, а також річну заборону обіймати керівні посади.

Цивільний позов військової частини задовольнили частково – з офіцера стягнули 5 мільйонів рублів. Апеляційний суд залишив вирок без змін, пояснивши, що за свого місячного доходу військовий нібито фізично не здатен компенсувати повну вартість спаленого гелікоптера.

