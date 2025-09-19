Американский президент Дональд Трамп вместе с женой Меланией находились в Великобритании с дипломатическим визитом. Готовясь к возвращению в США, вертолет Трампа экстренно изменил курс и приземлился на аэродроме вблизи Лутона.

Об опасном инциденте в небе над Великобританией сообщает BBC, передает 24 Канал.

Почему вертолет Трампа был вынужден приземлиться?

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, во время полета возникла "незначительная неисправность в гидравлической системе".

Поэтому для дополнительной безопасности экипаж решил совершить посадку на запасной площадке вблизи Лутона. После этого супругов пересадили на другой вертолет, который доставил их в аэропорт Станстед с задержкой примерно в 20 минут.

По свидетельствам очевидцев, в момент посадки в Лутоне на аэродроме дежурили службы экстренной помощи. В Белом доме подтвердили, что инцидент не представлял серьезной угрозы.

Интересно! В течение сентября 2025 года СМИ неоднократно сообщали о случаях технических неисправностей самолетов европейских лидеров. В частности, борт, на котором находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не мог приземлиться в аэропорту Болгарии из-за глушения сигнала GPS. Тогда во вмешательствах подозревали Россию.

Что известно о визите президента США в Великобританию?