Екстрена посадка вертольота, в якому перебував Трамп з дружиною: у Білому домі назвали причину
Американський президент Дональд Трамп разом із дружиною Меланією перебували у Великій Британії з дипломатичним візитом. Готуючись до повернення в США, вертоліт Трампа екстрено змінив курс і приземлився на аеродромі поблизу Лутона.
Про небезпечний інцидент в небі над Великою Британією повідомляє BBC, передає 24 Канал.
Чому вертоліт Трампа був вимушений приземлитися?
Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, під час польоту виникла "незначна несправність у гідравлічній системі".
Тому задля додаткової безпеки екіпаж вирішив здійснити посадку на запасному майданчику поблизу Лутона. Після цього подружжя пересадили на інший вертоліт, який доправив їх до аеропорту Станстед із затримкою приблизно у 20 хвилин.
За свідченнями очевидців, у момент посадки в Лутоні на летовищі чергували служби екстреної допомоги. У Білому домі підтвердили, що інцидент не становив серйозної загрози.
Цікаво! Упродовж вересня 2025 року ЗМІ неодноразово повідомляли про випадки технічних несправностей літаків європейських лідерів. Зокрема, борт, на якому перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, не міг приземлитися в аеропорту Болгарії через глушіння сигналу GPS. Тоді у втручаннях підозрювали Росію.
Що відомо про візит президента США до Великої Британії?
- Під час дипломатичної поїздки 17 – 18 вересня 2025 року Дональд і Меланія Трамп провели низку зустрічей, зокрема з королівською родиною та прем'єр-міністром Кіром Стармером.
- Вони також обмінялися символічними подарунками й стали свідками військових демонстрацій, зокрема прольоту винищувачів.
- На спільному брифінгу президент США заявив, що відчуває відповідальність за припинення війни в Україні, підкресливши, що конфлікту можна було уникнути.
- Натомість прем'єр Кір Стармер наголосив, що ескалація з боку Росії вимагає посилення тиску на Кремль.
- Своєю чергою король Чарльз III, звертаючись до американської сторони, закликав продовжувати підтримку України у протистоянні тиранії.