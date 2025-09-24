Ветеран назвала 2 вопроса, которые точно не стоит задавать боевым медикам
- Ветеран Екатерина Галушка подчеркнула, что боевым медикам не следует задавать определенные вопросы, потому что им трудно на них отвечать.
- Она рассказала, как пытается защититься от тяжелых воспоминаний о войне.
Ветеран и боевой медик Екатерина Галушка с 2019 года в составе батальона "Госпитальеров" спасает жизни украинским военным. Она пережила много тяжелых моментов на войне и знает по собственному опыту, о чем не нужно спрашивать медиков, работающих в боевых условиях.
Екатерина Галушка вспомнила вопросы, на которые ей как боевому медику тяжелее всего отвечать. В подкасте "Воин воли" специально для 24 Канала ветеранка откровенно высказалась.
Какой способ самозащиты от тяжелых воспоминаний о войне?
Боевой медик рассказала, что чаще всего ее спрашивают, спасала ли она россиян.
Даже если вы уверены, что это именно тот вопрос, на который я хочу коммуницировать в целом? Потому что мой бы ответ был, что не спасала. Далее бы спросили, а спасла бы? Логично, что мой бы ответ был – да, потому что это надо делать ради каждой жизни. Но многих это может стригерить. Поэтому это не та тема, на которую я хочу говорить,
– подчеркнула она.
Также Екатерину часто просят вспомнить худший эпизод на войне. Она удивляется, почему те, кто это говорит, считают, что она именно в этот момент хочет вспоминать что-то ужасное, что с ней произошло.
Есть вещи, которые я отрефлексировала, о которых я могу говорить. Но когда, еще в 2022 году начали задавать этот вопрос, я еще одно не переварила, уже второе на голову упало,
– объяснила ветеранка.
Она осознает, что люди, которые об этом спрашивают, хотят подчеркнуть сложность работы медика, какие сильные нагрузки он испытывает, в частности моральные. Однако для нее это очень трудный вопрос, ведь она не хочет вспоминать тяжелые моменты.
Когда мне во время интервью об этом говорят, как специалистка по коммуникации, я понимаю, что это важный вопрос. Действительно, важно это детализировано проговорить. Но потом я несколько дней пытаюсь снова и снова из своей головы вытолкнуть тот эпизод,
– объяснила Екатерина Галушка.
Боевой медик сказала, что это ее способ самозащиты – пытаться просто не помнить тяжелые ситуации. И она очень не любит, когда поднимается эта тема.
