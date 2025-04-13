Так, в "Укрзализныце" в комментариях ответили, что Украине нужны не чистые подошвы, а живые герои. Об этом Магдыч рассказал 24 Каналу, отметив, что это дало ему новое дыхание и веру в поддержку военных от украинцев.

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Военный о чуткой реакции Укрзализныци

По словам командира экипажа боевых медиков, всех украинцев поразил и растрогал не так его сообщение, как ответ "Укрзализныци" и другие комментарии от людей. Для Магдича это было очень неожиданно.

Это придало мне крылья. Особенно те люди в "Укрзализныце", которые отвечают за коммуникацию. Я не знаю, кто именно это был, какой человек написал комментарий к моему посту, но это действительно придало крылья,

– подчеркнул он.

Магдич отметил, что этот случай является свидетельством того, что украинцы помнят о войне. К сожалению, по его мнению, ситуация в 2017 – 2018 годах была другой. Иногда и сейчас он, когда возвращается с фронта, может встретить равнодушие людей. Однако ответ "Укрзализныци" его вдохновил.