Так, в "Укрзалізниці" у коментарях відповіли, що Україні потрібні не чисті підошви, а живі герої. Про це Магдич розповів 24 Каналу, зауваживши, що це дало йому новий подих та віру в підтримку військових від українців.

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Військовий про чуйну реакцію Укрзалізниці

За словами командира екіпажу бойових медиків, усіх українців вразив та розчулив не так його допис, як відповідь "Укрзалізниці" та інші коментарі від людей. Для Магдича це було дуже неочікувано.

Це надало мені крила. Особливо ті люди в "Укрзалізниці", які відповідають за комунікацію. Я не знаю, хто саме це був, яка людина написала коментар до мого посту, але це дійсно надало крила,

– наголосив він.

Магдич зазначив, що цей випадок є свідченням того, що українці пам'ятають про війну. На жаль, на його думку, ситуація у 2017 – 2018 роках була іншою. Часом і зараз він, коли повертається з фронту, може зустріти байдужість людей. Однак відповідь "Укрзалізниці" його надихнула.