Тогда общество объединилось и всячески поддерживало военных. Командир экипажа боевых медиков добровольческого батальона "Госпитальеры" Олег Магдыч поделился с 24 Каналом собственным опытом и наблюдениями, как менялось отношение украинцев к войне со временем.

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Что видит военный, возвращаясь с фронта домой

Сейчас военный, а ранее волонтер, Олег Магдич не с чужих слов понимает, что такое война. По его словам, еще с 2014 года для него было невозможно оставаться в стороне от того, что происходило на Востоке Украины.

Я занимался военным волонтерством еще с 2014 года, с друзьями мы создали небольшое волонтерское сообщество "Помощь для победы". Мы сделали не знаю сколько сотен поездок на фронт. Тогда, каждый раз, когда я возвращался, мне было очень сложно. Бывали такие времена, когда я днями не хотел выходить из дома, потому что меня раздражало то, что я видел вокруг,

– поделился Магдыч.

Военный уточнил, что тогда он не мог понять, как люди тратили средства на непонятные вещи, тогда как бойцы на фронте нуждались в помощи. Казалось, что никто не обращал внимания на то, что на Востоке Украины шли ожесточенные бои.

"Сейчас, когда у нас есть перерыв между ротациями, и я возвращаюсь в Киев, иногда вижу то же, что и в 2017 году. Люди расслабляются, не обращают внимание на то, что идет война. Ярко это можно проследить, когда идет человек в форме. В 2022 – 2023 годах, когда кто-то видел человека в форме, было понятно по глазам, что они благодарны. Сейчас, к сожалению, я реже замечаю это", – заметил командир экипажа "Госпитальеров".

Впрочем, однозначно, этого нельзя сказать обо всех. Голословным примером стала недавняя история, когда Олег Магдыч извинился перед Укрзализныцей за грязную обувь в вагоне. Тогда в компании ответили, что стране нужны не чистые подошвы, а живые герои. Сообщение распространилось по просторам интернета, и военный был искренне поражен поддержкой не только от Укрзализныци, но и всех людей, что писали приятные слова.

"Реакция Укрзализныци и всех людей, которые выражали благодарность, показала мне, что люди все-таки не забывают, что война продолжается до сих пор", – добавил военный.

Добавим, что поддержать военных можно не только словами, но и делом. Так, батальон "Госпитальеров", который, в частности, занимается эвакуацией и военных, и гражданских, нуждается в постоянной помощи. Поддержать деятельность "Госпитальеров" можно удобным способом по ссылке.