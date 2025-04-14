Тоді суспільство об'єдналося і всіляко підтримувало військових. Командир екіпажу бойових медиків добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич поділився з 24 Каналом власним досвідом та спостереженнями, як змінювалося ставлення українців до війни з часом.

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Що бачить військовий, повертаючись з фронту додому

Нині військовий, а раніше волонтер, Олег Магдич не з чужих слів розуміє, що таке війна. За його словами, ще з 2014 року для нього було неможливо залишатися осторонь від того, що відбувалося на Сході Україні.

Я займався військовим волонтерством ще з 2014 року, з друзями ми створили невеличку волонтерську спільноту "Допомога для перемоги". Ми зробили не знаю скільки сотень поїздок на фронт. Тоді, кожного разу, коли я повертався, мені було дуже складно. Бували такі часи, коли я днями не хотів виходити з дому, тому що мене дратувало те, що я бачив навколо,

– поділився Магдич.

Військовий уточнив, що тоді він не міг збагнути, як люди витрачали кошти на незрозумілі речі, тоді як бійці на фронті потребували допомоги. Здавалося, що ніхто не зважав на те, що на Сході України точилися запеклі бої.

"Зараз, коли у нас є перерва між ротаціями, і я повертаюся до Києва, іноді бачу те ж, що й у 2017 році. Люди розслабляються, не звертають увагу на те, що йде війна. Яскраво це можна простежити, коли йде людина у формі. У 2022 – 2023 роках, коли хтось бачив людину у формі, було зрозуміло по очах, що вони вдячні. Зараз, на жаль, я рідше помічаю це", – зауважив командир екіпажу "Госпітальєрів".

Втім, однозначно, цього не можна сказати про усіх. Голослівним прикладом стала нещодавня історія, коли Олег Магдич перепросив в Укрзалізниці за брудне взуття у вагоні. Тоді у компанії відповіли, що країні потрібні не чисті підошви, а живі герої. Допис поширився просторами інтернету, й військовий був щиро вражений підтримкою не лише від Укрзалізниці, але й усіх людей, що писали приємні слова.

"Реакція Укрзалізниці і всіх людей, які висловлювали вдячність, показала мені, що люди все-таки не забувають, що війна триває досі", – додав військовий.

Додамо, що підтримати військових можна не лише словами, а й ділом. Так, батальйон "Госпітальєрів", який, зокрема, займається евакуацією і військових, і цивільних, потребує постійної допомоги. Підтримати діяльність "Госпітальєрів" можна у зручний спосіб за посиланням.