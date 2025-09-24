Екатерина Галушка вспомнила вопросы, на которые ей как боевому медику тяжелее всего отвечать. В подкасте "Воин воли" специально для 24 Канала ветеранка откровенно высказалась.

К теме Приходилось ползать по мешкам с мертвыми, чтобы помочь живым, – откровенное интервью ветеранки

Какой способ самозащиты от тяжелых воспоминаний о войне?

Боевой медик рассказала, что чаще всего ее спрашивают, спасала ли она россиян.

Даже если вы уверены, что это именно тот вопрос, на который я хочу коммуницировать в целом? Потому что мой бы ответ был, что не спасала. Далее бы спросили, а спасла бы? Логично, что мой бы ответ был – да, потому что это надо делать ради каждой жизни. Но многих это может стригерить. Поэтому это не та тема, на которую я хочу говорить,

– подчеркнула она.

Также Екатерину часто просят вспомнить худший эпизод на войне. Она удивляется, почему те, кто это говорит, считают, что она именно в этот момент хочет вспоминать что-то ужасное, что с ней произошло.

Есть вещи, которые я отрефлексировала, о которых я могу говорить. Но когда, еще в 2022 году начали задавать этот вопрос, я еще одно не переварила, уже второе на голову упало,

– объяснила ветеранка.

Она осознает, что люди, которые об этом спрашивают, хотят подчеркнуть сложность работы медика, какие сильные нагрузки он испытывает, в частности моральные. Однако для нее это очень трудный вопрос, ведь она не хочет вспоминать тяжелые моменты.

Когда мне во время интервью об этом говорят, как специалистка по коммуникации, я понимаю, что это важный вопрос. Действительно, важно это детализировано проговорить. Но потом я несколько дней пытаюсь снова и снова из своей головы вытолкнуть тот эпизод,

– объяснила Екатерина Галушка.

Боевой медик сказала, что это ее способ самозащиты – пытаться просто не помнить тяжелые ситуации. И она очень не любит, когда поднимается эта тема.

Как исполняют свои обязанности боевые медики?