Ветеранка та бойова медикиня Катерина Галушка з 2019 року у складі батальйону "Госпітальєрів" рятує життя українським військовим. Вона пережила багато важких моментів на війні і знає з власного досвіду, про що не потрібно запитувати медиків, які працюють у бойових умовах.

Катерина Галушка згадала питання, на які їй як бойовій медикині найважче відповідати. У подкасті "Воїн волі" спеціально для 24 Каналу ветеранка відверто висловилась.

Який спосіб самозахисту від важких спогадів про війну?

Бойова медикиня розповіла, що найчастіше її запитують, чи рятувала вона росіян.

Навіть якщо ви впевнені, що це саме те питання, на яке я хочу комунікувати на загал? Тому що моя б відповідь була, що не рятувала. Далі б запитали, а чи врятувала б? Логічно, що моя б відповідь була – так, тому що це треба робити заради кожного життя. Але багато кого це може стригерити. Тому це не та тема, на яку я хочу говорити,

– наголосила вона.

Також Катерину часто просять згадати найгірший епізод на війні. Вона дивується, чому ті, хто це говорить, вважають, що вона саме в цей момент хоче згадувати щось жахливе, що з нею сталося.

Є речі, які я відрефлексувала, про які я можу говорити. Але коли, ще у 2022 році почали ставити це запитання, я ще одне не переварила, вже друге на голову впало,

– пояснила ветеранка.

Вона усвідомлює, що люди, які про це запитують, хочуть підкреслити складність роботи медика, які відчувають сильні навантаження, зокрема моральні. Однак для неї це дуже важке питання, адже вона не хоче згадувати тяжкі моменти.

Коли мені під час інтерв'ю про це кажуть, як спеціалістка з комунікації, я розумію, що це важливе запитання. Дійсно, важливо це деталізовано проговорити. Але потім я декілька днів намагаюся знову і знову зі своєї голови виштовхнути той епізод,

– пояснила Катерина Галушка.

Бойова медикиня сказала, що це її спосіб самозахисту – намагатися просто не пам'ятати важкі ситуації. І вона дуже не любить, коли підіймається ця тема.

