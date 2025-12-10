Суд освободил сотрудника НАБУ Гусарова из-под стражи и перевел на круглосуточный домашний арест

Шевченковский суд Киева освободил из-под стражи детектива НАБУ Виктора Гусарова. Его отправили под круглосуточный домашний арест до 20 января 2026 года.

Такое решение принял следственный судья Владимир Бугиль. Об этом сообщает Бабель, передает 24 Канал.

Что происходило во время заседания?

Во время заседания прокурор неожиданно подал ходатайство о смягчении меры пресечения, хотя еще три дня назад представители обвинения настаивали, что только содержание под стражей может минимизировать риски.

Адвокаты Гусарова просили о более мягкой мере – ночной домашний арест или личное обязательство. Они мотивировали это состоянием здоровья детектива и необходимой операцией его маленькой дочери. Суд удовлетворил именно ходатайство прокуроров.

Что известно о задержании детектива?