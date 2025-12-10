Такое решение принял следственный судья Владимир Бугиль. Об этом сообщает Бабель, передает 24 Канал.
Что происходило во время заседания?
Во время заседания прокурор неожиданно подал ходатайство о смягчении меры пресечения, хотя еще три дня назад представители обвинения настаивали, что только содержание под стражей может минимизировать риски.
Адвокаты Гусарова просили о более мягкой мере – ночной домашний арест или личное обязательство. Они мотивировали это состоянием здоровья детектива и необходимой операцией его маленькой дочери. Суд удовлетворил именно ходатайство прокуроров.
Что известно о задержании детектива?
Гусарова задержали 21 июля во время масштабных обысков в НАБУ и САП. СБУ и Офис генпрокурора заявили, что он является "кротом" ФСБ, который передавал данные с ограниченным доступом гражданину Иванцову.
По версии следствия, Гусаров подозревается в более 60 эпизодах передачи информации из закрытых баз данных, а само его сотрудничество со спецслужбами РФ якобы начали еще в 2012 году.
В НАБУ же отмечали, что еще в 2023 году информировали СБУ о подозрениях в отношении работника, однако тогда спецслужба не обнаружила признаков шпионской деятельности. Сейчас Гусарову инкриминируют государственную измену и несанкционированный доступ к информации – ему грозит до 15 лет заключения.