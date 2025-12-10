Таке рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Бугіль. Про це повідомляє Бабель, передає 24 Канал.
Що відбувалося під час засідання?
Під час засідання прокурор несподівано подав клопотання про пом'якшення запобіжного заходу, хоча ще три дні тому представники обвинувачення наполягали, що лише тримання під вартою може мінімізувати ризики.
Адвокати Гусарова просили про м'якший захід – нічний домашній арешт або особисте зобов’язання. Вони мотивували це станом здоров'я детектива та необхідною операцією його маленькій доньці. Суд задовольнив саме клопотання прокурорів.
Що відомо про затримання детектива?
Гусарова затримали 21 липня під час масштабних обшуків у НАБУ та САП. СБУ й Офіс генпрокурора заявили, що він є "кротом" ФСБ, який передавав дані з обмеженим доступом громадянину Іванцову.
За версією слідства, Гусаров підозрюється у понад 60 епізодах передачі інформації з закритих баз даних, а саму його співпрацю зі спецслужбами РФ нібито розпочали ще у 2012 році.
У НАБУ ж наголошували, що ще у 2023 році інформували СБУ про підозри щодо працівника, однак тоді спецслужба не виявила ознак шпигунської діяльності. Нині Гусарову інкримінують державну зраду та несанкціонований доступ до інформації – йому загрожує до 15 років ув’язнення.