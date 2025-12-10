Таке рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Бугіль. Про це повідомляє Бабель, передає 24 Канал.

Дивіться також Суд обрав запобіжний захід для нардепки Анни Скороход

Що відбувалося під час засідання?

Під час засідання прокурор несподівано подав клопотання про пом'якшення запобіжного заходу, хоча ще три дні тому представники обвинувачення наполягали, що лише тримання під вартою може мінімізувати ризики.

Адвокати Гусарова просили про м'якший захід – нічний домашній арешт або особисте зобов’язання. Вони мотивували це станом здоров'я детектива та необхідною операцією його маленькій доньці. Суд задовольнив саме клопотання прокурорів.

Що відомо про затримання детектива?