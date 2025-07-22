Ему уже избрали меру пресечения. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в "РБК-Украина", передает 24 Канал.

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Какую меру пресечения избрали?

По данным Офиса Генпрокурора, куратором работника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Виктора Януковича. Именно ему фигурант передавал установочные данные украинских правоохранителей и других граждан, задокументировано не менее 60 эпизодов.

По данным источников "РБК-Украина", речь идет о сотруднике НАБУ Викторе Гусарове.

Во время заседания Шевченковского районного суда ему избрали меру пресечения в виде безальтернативной стражи на срок 60 суток.

Напомним, "кроту" сообщили о подозрении по статьям о государственной измене и несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенных лицом, которое имеет право доступа к ней.

К слову, накануне СБУ уличила в государственной измене агента ФСБ и действующего депутата от ОПЗЖ Федора Христенко. Он продолжал влиять на НАБУ через связи с руководством – Русланом Магамедрасуловим и Александром Скомаровым.