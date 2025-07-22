Гусаров, вероятно, передавал информацию России. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что в НАБУ говорят о подозрении Гусарову?

Кривонос сообщил, что в ближайшее время направит официальное обращение в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить материалы уголовного производства "для принятия решения в рамках служебной проверки".

В то же время он отметил, что даже такое серьезное подозрение, как сотрудничество работника НАБУ с российскими спецслужбами, не может стать основанием для демонтажа всей антикоррупционной институции.

Виктору Гусарову объявлено подозрение в государственной измене. Следствие считает, что он мог передавать чувствительную информацию представителям России.

Напомним, глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что во время обысков к детективам применяли чрезмерную физическую силу, но их не задержали. Трое детективов НАБУ получили телесные повреждения, но не смогли их зафиксировать из-за давления на медицинские учреждения.