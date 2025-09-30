Удачно манипулирует Трампом: аналитик разобрал дерзкие заявления Орбана по Украине
- Виктор Орбан делает дерзкие заявления против Украины, манипулируя позицией Трампа и других стран.
- Украина не получила 6 миллиардов евро на оборону из-за блокирования Орбаном, но уже в следующем году Венгрия может выбрать более лояльного к Украине премьер-министра.
Виктор Орбан уже не впервые за короткое время выходит с заявлениями против Украины. ЕС закрывает на это глаза, что позволяет премьер-министру Венгрии манипулировать многими странами.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что, в частности, это касается и Вашингтона. Орбан заботится о пользе для себя, но вскоре это может закончиться.
Что означают дерзкие заявления Орбана по Украине?
По словам руководителя Центра, проблема с Орбаном решится в следующем году, ведь в стране состоятся выборы. Поэтому Украине нужно дипломатично "дотянуть" эту историю. Не стоит забывать, что Орбан не является самостоятельным политиком, им фактически руководит Кремль.
Например, этом году Украина должна была получить более 6 миллиардов евро на оборону из европейского Фонда мира. Одна не получила, ведь эти деньги заблокировал именно Орбан.
Между тем Дональд Трамп говорит, что Венгрия не может отказаться от российской нефти из-за своего географического положения. Мне странно слышать такие заявления от Трампа, который считает невозможным привлечь в Венгрию трубу с нефтью из другого региона. Это указывает, что Орбан удачно манипулирует позицией Трампа, ЕС, Китая и Москвы,
– подчеркнул он.
Клочок добавил, что Орбан руководствуется собственными интересами. На фоне этого Европейский Союз должен распространить европейские стандарты дипломатии на все страны-члены.
Дерзкие заявления Орбана об Украине: коротко
- В августе Орбан вышел со словами о том, что Россия "уже выиграла" войну в Украине. Именно так он прокомментировал свое решение не поддержать совместное заявление ЕС о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно.
- Сегодня, 30 сентября, он повторил заявление о "выигрыше" России, добавив. что теперь остается вопрос, с кем страна-агрессор заключит мир.
- Премьер-министр Венгрии также заявил, что после завершения войны что после завершения войны Украину разделят на три зоны. Он говорил о российской, демилитаризованной и западной.
- Орбан также отреагировал на залет венгерских дронов в Украину, мол, наша страна не является суверенной, поэтому она не имеет права возмущаться.