Віктор Орбан вже не вперше за короткий час виходить з заявами проти України. ЄС закриває на це очі, що дозволяє прем'єр-міністру Угорщини маніпулювати багатьома країнами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що, зокрема, це стосується і Вашингтону. Орбан дбає про користь для себе, але невдовзі це може закінчитись.

Дивіться також Імовірний шатдаун: чому американський уряд може припинити працювати уже сьогодні

Що означають зухвалі заяви Орбана щодо України?

За словами керівника Центру, проблема з Орбаном розв'яжеться у наступному році, адже в країні відбудуться вибори. Тому Україні потрібно дипломатично "дотягнути" цю історію. Варто не забувати, що Орбан не є самостійним політиком, ним фактично керує Кремль.

Наприклад, цього року Україна повинна була отримати понад 6 мільярдів євро на оборону з європейського Фонду миру. Одна не отримала, адже ці гроші заблокував саме Орбан.

Тим часом Дональд Трамп каже, що Угорщина не може відмовитись від російської нафти через своє географічне положення. Мені дивно чути такі заяви від Трампа, який вважає за неможливе притягнути до Угорщини трубу з нафтою з іншого регіону. Це вказує, що Орбан вдало маніпулює позицією Трампа, ЄС, Китаю та Москви,

– наголосив він.

Клочок додав, що Орбан керується власними інтересами. На тлі цього Європейський Союз має поширити європейські стандарти дипломатії на всіх країн-членів.

Зухвалі заяви Орбана про Україну: коротко