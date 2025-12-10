В США арестовали беженку из Украины на собеседовании по получению грин-карты
- Викторию Булавину арестовали во время собеседования для получения грин-карты, хотя она не нарушала миграционного законодательства.
- Ее адвокат заявил, что она придерживалась всех правил, имела законный статус, но аресты во время таких собеседований стали более частыми.
Недавно украинку Викторию Булавину в Сан-Диего арестовали прямо во время собеседования по поводу получения грин-карты в здании иммиграционной службы. Такие случаи становятся все более частыми.
24 Канал
Почему в США арестовали украинку?
В издании, ссылаясь на мужа украинки Виктора Короля, который является гражданином США говорят, что Виктория Булавина впервые въехала в страну в 2022 году в рамках гуманитарной программы президента Джо Байдена для украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны.
Отмечается, что ее дочь участвовала в соревнованиях по гимнастике в США, когда началась война, и позже они воссоединились благодаря программе Uniting for Ukraine. В прошлый четверг супруги пошли на встречу, которая должна была быть их последним собеседованием для получения грин-карты на основании брака.
Ближе к концу собеседования женщину арестовали агенты иммиграционной и таможенной службы на глазах у мужа.
По словам Короля, хотя пара и слышала в новостях, что некоторых людей задерживали во время таких собеседований, они надеялись, что с ними этого не произойдет, поскольку Виктория не имела никаких нарушений миграционного законодательства.
Мы волновались из-за этого. Но подумали, что с ее статусом все в порядке. Если хочешь получить грин-карту, нельзя просто не пойти на собеседование,
– сказал он журналистам.
Как пишет Orange County Register со ссылкой на адвоката украинки, заявление женщины на получение Временного статуса защиты (TPS) американские чиновники одобрили в июне 2024 года и действовать он должен был до апреля 2025 года.
Однако позже глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о продлении на 18 месяцев срока действия статуса для украинцев, которые перерегистрировались в программе, до октября 2026 года.
В то же время в январе 2025 года, за несколько месяцев до окончания срока действия ее статуса, Булавина подала заявление на его продление, а также на продление разрешения на работу, в установленные миграционной службой сроки.
Согласно федеральным правилам, ее статус сохраняется, пока продление находится на рассмотрении, что означает, что она находится в периоде разрешенного пребывания, сказал изданию ее адвокат. Однако адвокат Кэролайн Мэтьюз из Pathway to Citizenship San Diego отмечает, что случаи ареста довольно частыми.
Мэтьюз, у которой в ноябре была арестована еще одна клиентка как раз в конце собеседования, описала изданию ситуацию как "ловушку, устроенную ICE" (иммиграционной и таможенной полицией США).
Это беспрецедентно. Особенно в случае Виктории, потому что она даже не нарушила законодательство,
– добавила она.
Как пишет издание, по словам Короля, Булавину после задержания доставили в центр содержания Otay Mesa в субботу вечером или рано в воскресенье, 7 декабря. Мэтьюз заявила, что ее клиентка соблюдала правила и не имеет судимостей.
Она приехала в США на законных основаниях, продлила свой легальный статус, выполняла все инструкции USCIS и прошла собеседование для получения грин-карты с полной прозрачностью. Нет никаких оснований для ее задержания и разлуки с семьей, особенно в то время, когда ее муж борется с раком.
Заметим, что Булавина и ее муж живут в районе Ранчо Пеньяскитос. Женщина работала в строительстве в Украине, мечтала открыть в Сан-Диего бизнес по установке жалюзи, пишет Orange County Register. Ее муж боролся с раком, и тогда она стала основной кормилицей семьи. Сейчас он в ремиссии.
Мне очень повезло встретить Викторию, мы любим друг друга. Она очень помогала, когда я проходил химиотерапию,
– рассказал Король в интервью ABC 10 News.
Миграционная политика США: последние новости
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция "убивает Европу" и подчеркнул необходимость остановки "ужасного вторжения". Он выступает категорически против мигрантов и всяческими способами пытается депортировать их из США.
В частности, 18 ноября из Штатов в Украину депортировали 50 украинцев. Перед этим Киев получал информацию из США о планах на депортацию транзитом через польскую территорию лиц без гражданства США, которые являются выходцами из Украины.
Еще почти 200 000 украинцев в США оказались в юридической неопределенности из-за так называемых "иммиграционных репрессий" американского президента Дональда Трампа. Некоторые пострадавшие выражают страх, что их могут задержать. Другие остаются дома или временно выезжают в Канаду, Европу или Южную Америку, чтобы избежать проблем с иммиграционным статусом в США.