В США арестовали беженку из Украины на собеседовании по получению грин-карты

Недавно украинку Викторию Булавину в Сан-Диего арестовали прямо во время собеседования по поводу получения грин-карты в здании иммиграционной службы. Такие случаи становятся все более частыми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание Orange County Register.

Смотрите также Сумма шокирует: украинка рассказала, сколько потратила на переезд в США

Почему в США арестовали украинку?

В издании, ссылаясь на мужа украинки Виктора Короля, который является гражданином США говорят, что Виктория Булавина впервые въехала в страну в 2022 году в рамках гуманитарной программы президента Джо Байдена для украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны.

Отмечается, что ее дочь участвовала в соревнованиях по гимнастике в США, когда началась война, и позже они воссоединились благодаря программе Uniting for Ukraine. В прошлый четверг супруги пошли на встречу, которая должна была быть их последним собеседованием для получения грин-карты на основании брака.

Ближе к концу собеседования женщину арестовали агенты иммиграционной и таможенной службы на глазах у мужа.

По словам Короля, хотя пара и слышала в новостях, что некоторых людей задерживали во время таких собеседований, они надеялись, что с ними этого не произойдет, поскольку Виктория не имела никаких нарушений миграционного законодательства.

Мы волновались из-за этого. Но подумали, что с ее статусом все в порядке. Если хочешь получить грин-карту, нельзя просто не пойти на собеседование,

– сказал он журналистам.

Как пишет Orange County Register со ссылкой на адвоката украинки, заявление женщины на получение Временного статуса защиты (TPS) американские чиновники одобрили в июне 2024 года и действовать он должен был до апреля 2025 года.

Однако позже глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о продлении на 18 месяцев срока действия статуса для украинцев, которые перерегистрировались в программе, до октября 2026 года.

В то же время в январе 2025 года, за несколько месяцев до окончания срока действия ее статуса, Булавина подала заявление на его продление, а также на продление разрешения на работу, в установленные миграционной службой сроки.

Согласно федеральным правилам, ее статус сохраняется, пока продление находится на рассмотрении, что означает, что она находится в периоде разрешенного пребывания, сказал изданию ее адвокат. Однако адвокат Кэролайн Мэтьюз из Pathway to Citizenship San Diego отмечает, что случаи ареста довольно частыми.

Мэтьюз, у которой в ноябре была арестована еще одна клиентка как раз в конце собеседования, описала изданию ситуацию как "ловушку, устроенную ICE" (иммиграционной и таможенной полицией США).

Это беспрецедентно. Особенно в случае Виктории, потому что она даже не нарушила законодательство,

– добавила она.

Как пишет издание, по словам Короля, Булавину после задержания доставили в центр содержания Otay Mesa в субботу вечером или рано в воскресенье, 7 декабря. Мэтьюз заявила, что ее клиентка соблюдала правила и не имеет судимостей.

Она приехала в США на законных основаниях, продлила свой легальный статус, выполняла все инструкции USCIS и прошла собеседование для получения грин-карты с полной прозрачностью. Нет никаких оснований для ее задержания и разлуки с семьей, особенно в то время, когда ее муж борется с раком.