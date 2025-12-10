У США арештували біженку з України на співбесіді щодо отримання грін-карти
- Вікторію Булавіну заарештували під час співбесіди для отримання грін-карти, хоча вона не порушувала міграційного законодавства.
- Її адвокат заявив, що вона дотримувалася всіх правил, мала законний статус, але арешти під час таких співбесід стали частішими.
Нещодавно українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго заарештували просто під час співбесіди з приводу отримання грін-карти в будівлі імміграційної служби. Такі випадки стають дедалі частішими.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання Orange County Register.
Чому у США арештували українку?
У виданні, посилаючись на чоловіка українки Віктора Короля, який є громадянином США кажуть, що Вікторія Булавіна вперше в'їхала в країну 2022 року в межах гуманітарної програми президента Джо Байдена для українців, які були вимушені покинути свою країну через війну.
Зазначається, що її дочка брала участь у змаганнях з гімнастики в США, коли почалася війна, і пізніше вони возз'єдналися завдяки програмі Uniting for Ukraine. Минулого четверга подружжя пішло на зустріч, яка мала бути їхньою останньою співбесідою для отримання грін-карти на підставі шлюбу.
Ближче до кінця співбесіди жінку заарештували агенти імміграційної та митної служби на очах у чоловіка.
За словами Короля, хоча пара й чула в новинах, що деяких людей затримували під час таких співбесід, вони сподівалися, що з ними цього не станеться, оскільки Вікторія не мала жодних порушень міграційного законодавства.
Ми хвилювалися через це. Але подумали, що з її статусом усе гаразд. Якщо хочеш отримати грін-карту, не можна просто не піти на співбесіду,
– сказав він журналістам.
Як пише Orange County Register із посиланням на адвоката українки, заяву жінки на отримання Тимчасового статусу захисту (TPS) американські урядовці схвалили в червні 2024 року і діяти він мав до квітня 2025 року.
Однак пізніше глава Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про продовження на 18 місяців терміну дії статусу для українців, які перереєструвалися в програмі, до жовтня 2026 року.
Водночас у січні 2025 року, за кілька місяців до закінчення терміну дії її статусу, Булавіна подала заяву на його продовження, а також на продовження дозволу на роботу, у встановлені міграційною службою терміни.
Згідно з федеральними правилами, її статус зберігається, поки продовження перебуває на розгляді, що означає, що вона перебуває в періоді дозволеного перебування, сказав виданню її адвокат. Однак адвокатка Керолайн Метьюз із Pathway to Citizenship San Diego зазначає, що випадки арешту є доволі частими.
Метьюз, у якої в листопаді було заарештовано ще одну клієнтку якраз наприкінці співбесіди, описала виданню ситуацію як "пастку, влаштовану ICE" (імміграційною та митною поліцією США).
Це безпрецедентно. Особливо у випадку Вікторії, тому що вона навіть не порушила законодавство,
– додала вона.
Як пише видання, за словами Короля, Булавіну після затримання доправили в центр утримання Otay Mesa в суботу ввечері або рано в неділю, 7 грудня. Метьюз заявила, що її клієнтка дотримувалася правил і не має судимостей.
Вона приїхала до США на законних підставах, продовжила свій легальний статус, виконувала всі інструкції USCIS і пройшла співбесіду для отримання грін-карти з повною прозорістю. Немає жодних підстав для її затримання і розлуки з сім'єю, особливо в той час, коли її чоловік бореться з раком.
Зауважимо, що Булавіна та її чоловік живуть у районі Ранчо Пен'яскітоc. Жінка працювала в будівництві в Україні, мріяла відкрити в Сан-Дієго бізнес із встановлення жалюзі, пише Orange County Register. Її чоловік боровся з раком, і тоді вона стала основною годувальницею сім'ї. Зараз він у ремісії.
Мені дуже пощастило зустріти Вікторію, ми любимо одне одного. Вона дуже допомагала, коли я проходив хімієтерапію,
– розповів Король в інтервʼю ABC 10 News.
Міграційна політика США: останні новини
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція "вбиває Європу" і наголосив на необхідності зупинення "жахливого вторгнення". Він виступає категорично проти мігрантів та всілякими способами намагається депортувати їх зі США.
Зокрема, 18 листопада зі Штатів в Україну депортували 50 українців. Перед цим Київ отримував інформацію з США про плани на депортацію транзитом через польську територію осіб без громадянства США, які є вихідцями з України.
Ще майже 200 000 українців у США опинилися в юридичній невизначеності через так звані "імміграційні репресії" американського президента Дональда Трампа. Деякі постраждалі висловлюють страх, що їх можуть затримати. Інші залишаються вдома або тимчасово виїжджають до Канади, Європи чи Південної Америки, щоб уникнути проблем з імміграційним статусом у США.