Умер депутат Верховной Рады первого созыва Виталий Дробинский

Верховная Рада Украины 19 ноября сообщила печальную весть. Там рассказали, что умер нардеп первого созыва Виталий Дробинский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Что известно о Виталии Дробинском?

В Раде рассказали, что как народный депутат Украины первого созыва Дробинский был членом Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

После работы в украинском парламенте он развивал приборостроительную отрасль. Был почетным гражданином города Умань.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I созыва Виталия Григорьевича Дробинского,

– написали там.

Заметим, что Дробинский умер в возрасте 89 лет. Причина его смерти не уточняется.

Кто еще из нардепов недавно умер?