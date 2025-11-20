Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Что известно о Виталии Дробинском?

В Раде рассказали, что как народный депутат Украины первого созыва Дробинский был членом Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

После работы в украинском парламенте он развивал приборостроительную отрасль. Был почетным гражданином города Умань.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I созыва Виталия Григорьевича Дробинского,

– написали там.

Заметим, что Дробинский умер в возрасте 89 лет. Причина его смерти не уточняется.

