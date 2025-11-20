Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
Что известно о Виталии Дробинском?
В Раде рассказали, что как народный депутат Украины первого созыва Дробинский был членом Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.
После работы в украинском парламенте он развивал приборостроительную отрасль. Был почетным гражданином города Умань.
Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I созыва Виталия Григорьевича Дробинского,
– написали там.
Заметим, что Дробинский умер в возрасте 89 лет. Причина его смерти не уточняется.
Кто еще из нардепов недавно умер?
В мае умер народный депутат Сергей Швец после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Его знали как журналиста и депутата от "Слуги народа".
Тогда как народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин погиб в ДТП вблизи села Бабухов на Франковщине, столкнувшись на мотоцикле с трактором. Рущишин был почетным сенатором УКУ, соучредителем Львовской бизнес-школы, известным предпринимателем и общественным деятелем.