Помер депутат Верховної Ради першого скликання Віталій Дробінський

Верховна Рада України 19 листопада сповістила сумну звістку. Там розповіли, що помер нардеп першого скликання Віталій Дробінський.

Що відомо про Віталія Дробінського?

У Раді розповіли, що як народний депутат України першого скликання Дробінський був членом Комісії Верховної Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

Після роботи в українському парламенті він розбудовував приладобудівну галузь. Був почесним громадянином міста Умань.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I скликання Віталія Григоровича Дробінського,

– написали там.

Зауважимо, що Дробінський помер у віці 89 років. Причина його смерті не уточнюється.

