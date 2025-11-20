Помер депутат Верховної Ради першого скликання Віталій Дробінський
- Помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський у віці 89 років.
- Дробінський був членом Комісії Верховної Ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін та почесним громадянином міста Умань.
Верховна Рада України 19 листопада сповістила сумну звістку. Там розповіли, що помер нардеп першого скликання Віталій Дробінський.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
Дивіться також Помер скандальний екснардеп Геннадій Балашов
Що відомо про Віталія Дробінського?
У Раді розповіли, що як народний депутат України першого скликання Дробінський був членом Комісії Верховної Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і цін.
Після роботи в українському парламенті він розбудовував приладобудівну галузь. Був почесним громадянином міста Умань.
Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I скликання Віталія Григоровича Дробінського,
– написали там.
Зауважимо, що Дробінський помер у віці 89 років. Причина його смерті не уточнюється.
Хто ще з нардепів нещодавно помер?
У травні помер народний депутат Сергій Швець після тривалої боротьби з важкою хворобою. Його знали як журналіста і депутата від "Слуги народу".
Тоді як народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин загинув у ДТП поблизу села Бабухів на Франківщині, зіткнувшись на мотоциклі з трактором. Рущишин був почесним сенатором УКУ, співзасновником Львівської бізнес-школи, відомим підприємцем і громадським діячем.