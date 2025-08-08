-

Украинская и польская сторона уже активно обсуждают визит нового президента Кароля Навроцкого в Киев. Украина может стать одной из первых стран, которые посетит президент Польши.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заверил, что не стоит учитывать критические высказывания Навроцкого относительно членства Украины в ЕС и НАТО, которые звучали во время избирательной кампании. Он уверен, что Польша будет активно поддерживать желание украинцев к евроинтеграции.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала Василий Боднар рассказал, чего ожидать от нового президента соседней страны – читайте самое важное дальше.

Интересно Заявления о Волыни, бокс и польская мафия: кто такой Кароль Навроцкий и что говорил об Украине

Является ли Украина внешним приоритетом для Навроцкого?

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность. Чего ожидать от него в отношениях с Украиной? Какие возможные изменения в двусторонней политике?

Мы сейчас имеем нового президента Польши. Это, конечно, выбор польского народа, который мы уважаем. Для нас важно, что еще перед вступлением в должность господин Навроцкий провел телефонный разговор с президентом Зеленским, где обсудили ключевые приоритеты двусторонних отношений.

Разговор был очень хорошим, положительные сигналы для нашего сотрудничества, приоритетность поддержки двустороннего диалога, развитие сотрудничества в сфере безопасности, оборонное взаимодействие. Однако, конечно, и вопросы общей истории будут на повестке дня, которые будем постепенно решать.

Зато во время самой инаугурационной речи президент Польши в основном сконцентрировался на внутренней политике и на ориентире первых своих действий на решение тех вопросов, о которых говорилось в предвыборный период. Поэтому сейчас господин Навроцкий проводит поездки по регионам Польши, концентрируется на своей администрации и тех актуальных вопросах, которые ему ставили его избиратели.

Конечно, что Украина является в таком приоритетном значении для всей Польши, это декларирует и президент, и премьер, и мы надеемся, работаем над тем, чтобы Украина была среди приоритетов нового президента, свидетельством чего стал установленный диалог между президентом Зеленским и господином Навроцким.

Интервью с послом Украины в Польше: смотрите видео

На какие сферы сотрудничества вы ожидаете особое внимание? Это сфера безопасности или экономическая сфера?

Мы – соседи, у нас, конечно, еще будет развиваться весь комплекс двустороннего взаимодействия, поскольку только от одного измерения мы не зависим. Однако есть, конечно, приоритеты.

Приоритетами на сегодня является оборона Украины, поддержка Украины в противодействии российской агрессии в различных измерениях: военном, политическом, информационном. Взаимодействие по европейской интеграции, взаимодействие по сотрудничеству в рамках НАТО.

Однако, конечно, вопросы связанные с двусторонним сотрудничеством, это прежде всего экономические темы, вопрос восстановления, вопрос торговли, вопрос проблем, которые существуют, например, в сельскохозяйственной сфере, пограничная инфраструктура, более тесное взаимодействие в сфере коммуникации, в частности железнодорожной, о чем недавно говорили наши министры иностранных дел.

Конечно, не обходим исторической тематики и я готов также рассказать больше о том, что мы делаем в тех делах, которые вызывают достаточно серьезную реакцию в польском обществе.

Визит Навроцкого в Украину

Во время предвыборной кампании Навроцкий заявлял, что главным внешним политическим приоритетом для Польши будут отношения именно с США. Он говорил, что Вашингтон может стать первой столицей, которую он посетит как президент. Вы говорите, что украинская сторона работает, чтобы Украина оставалась среди приоритетов для Польши.

Какое место в этой внешнеполитической иерархии будет занимать Украина при новом президенте?

Вы же знаете, есть такое выражение, что "близкий сосед лучше дальнего родственника". Поэтому в этом случае, конечно, как соседние страны, как страны, которые стремятся развивать хорошее соседство, мы являемся приоритетными друг для друга. И для польской стороны Украина является одним из приоритетов.

Конечно, на сегодня именно Соединенные Штаты и для Украины, и для Польши является ключевым стратегическим партнером. Без Соединенных Штатов очень трудно работать в сфере обороны, в сфере безопасности, противодействовать российским угрозам и российской войне против Украины. Поэтому, конечно, в интересах и Киева, и Варшавы иметь тесное взаимодействие с Вашингтоном, с администрацией Трампа, возможно, лично с Трампом.

Для президента Навроцкого, президента Польши, это также важное приоритетное направление. И мы знаем, что еще перед выборами достаточно сильной была поддержка для Навроцкого со стороны администрации Трампа, Республиканской партии, то есть Консервативного блока. Американские политики даже проводили определенные мероприятия на территории Польши.

То есть это говорит о том, что, конечно, приоритетность Соединенных Штатов является одной из доминирующих во внешнеполитической стратегии президента Навроцкого. В то же время это не означает, что это будет делаться в ущерб каким-то другим интересам.

Ведь Польша, например, проводит перевооружение армии благодаря закупке значительного количества вооружений Соединенных Штатов. Взаимодействие в политической сфере, экономика, закупка энергоносителей – это все одни из тех приоритетов, в которых Соединенные Штаты будут находить свое место в стратегии, я думаю, не только президента Навроцкого, но и польского правительства. То есть это такой надпартийный консенсус о том, что Соединенные Штаты важны.

В то же время также Европейский Союз, также соседние другие страны, и мы будем видеть уже по конкретным шагам, каким образом будут реализовываться эти или иные приоритеты. Вспомню, что с Украиной, с президентом Зеленским мы также наладили связь, и мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать визит президента Навроцкого в Украину.

Во время президентства Анджея Дуды активно ввелась так называемая "iPhone-дипломатия" с президентом Украины. Были постоянные личные контакты, мы даже знаем, что были и контакты через мессенджеры, оба политика об этом активно говорили.

Есть ли ожидания, что такая модель сотрудничества сохранится и при новом президенте? Относительно визита, или вы ожидаете, что Украина будет одной из первых стран, которую президент может посетить?

Я бы не забегал вперед относительно первенства или не первенства, поскольку первый, как уже заявили, будет осуществлен в Вашингтон или в США. Зато мы работаем, чтобы визит в Украину был одним из первых, чтобы наше сотрудничество развивалось в том духе, который был установлен предыдущим президентом Дудой и чтобы это соответствовало национальным интересам как Украины, так и Польши.

Конечно, о датах мы сейчас говорить не будем, об этом, когда придет время, объявит Офис Президента Украины, который отвечает за организацию визита на самом высоком уровне. Однако я думаю, что подготовительная работа, которая еще началась даже перед инаугурацией, принесет свои результаты. Мы будем иметь тесное взаимодействие, мы будем иметь конкретные результаты такого сотрудничества, которые базируются на интересах обеих сторон.

Более того, я вам скажу, что нас объединяет не только сотрудничество, нас объединяют также общие угрозы, общий вызов безопасности. Это, конечно, Россия.

Неоднократно президент Польши Навроцкий говорил о том, что Россия является непосредственной угрозой, которая заставляет европейские страны объединяться, перевооружаться, но также является платформой для сотрудничества между Украиной и Польшей, где нет разногласий о необходимости противодействия этой угрозе.

"Не обо всем говорим публично": как Польша может поддержать Украину

Если говорить о России, сразу возникает вопрос о военной помощи Украине, особенно на фоне временной неопределенности со стороны США. Стоит ли ожидать изменения курса Варшавы и какие сейчас сигналы получает Киев, особенно от команды нового президента?

На самом деле я бы сейчас не говорил, что США не определились, решение уже принято. Пакеты помощи, которые закупаются благодаря поддержке наших европейских партнеров, поставки определенных запчастей, ремонт и так далее, это все продолжается. Поэтому для нас важно, чтобы это сотрудничество с США в оборонном блоке было развито, расширена, возможно, к какой-то кооперации, к определенным совместным продукций.

Для нас важно также сотрудничество с польской стороной, поддержкой в этом есть проект, который реализует европейское сообщество, это так называемый SAFE. Мы над этим также практически работаем, чтобы использовать способности финансовые и организационные со стороны Европейского Союза, а также некоторых государств-членов, и укреплять обороноспособность как Украины и способности для противодействия российским войскам, так и наших партнеров, в том числе и Польши.

Это жизненный интерес для Украины, чтобы Польша была сильной и смогла в случае опасности себя защитить, но также создавать серьезную основу или серьезную защиту для всего европейского сообщества.

Ведь Польша также имеет границу с Калининградской областью, или, как поляки говорят "Круглевиц", и также с Беларусью, где угроза не уменьшилась. А учитывая приближение российско-белорусских учений "Запад-2025", наоборот, эта угроза возрастает.

Поэтому уже на прошлой неделе была встреча министров иностранных дел. Министр Андрей Сибига и вице-премьер Радослав Сикорский четко заявили о расширении оборонного сотрудничества, о том, что Польша доставила к нам 46-й пакет помощи, сейчас формирует 47-й и 48-й.

Также уже в публичной плоскости объявлено о том, что, возможно, в ближайшее время будут передаваться соответствующие летательные аппараты и другая помощь.

То есть у нас это сотрудничество довольно широкое, разветвленное. Не обо всем мы говорим публично, но я убежден в том, что именно военное, оборонное и безопасностное сотрудничество – это и есть ключевые приоритеты на сегодня в развитии как двустороннего диалога с Польшей, так и с ключевыми партнерами в ЕС и НАТО.

Эксгумация тел на Волыни

Сейчас продолжаются эксгумационные работы на Волыни, одновременно новоизбранный президент Польши призвал к более масштабным действиям. Означает ли это, что текущий уровень сотрудничества недостаточен с польской точки зрения?

Речь идет о том, чтобы была неизменность этой политики, чтобы мы действительно дошли до Волыни. Напомню, что проведены работы на юге Тернопольской области, в бывшем селе Пужники. Сегодня продолжаются работы во Львове на Збоищах, где были похоронены солдаты войска Польского, погибших в 1939 году от немецких оккупантов.

Территориально до Волыни мы еще не дошли. Это следующий этап выдачи разрешений. Также мы ждем приезда украинской делегации для проведения поисково-эксгумационных работ на территории Польши. Это уже согласовано, предварительные разрешения получены.

Сегодня у нас есть перечень запросов польской стороны, которые Украина постепенно обрабатывает. Каждое место требует привлечения нескольких десятков специалистов. Этих специалистов не так много ни в Украине, ни в Польше. Для того, чтобы постепенно, качественно и по законодательству проводить все операции, связанные с поиском, эксгумацией, перезахоронением, чествованием памяти – мы должны действовать в соответствии с действующей нормативной и законодательной базой. Должны придерживаться норм законодательства при проведении этих работ и не пытаться решать все вопросы сразу.

Для нас сейчас важно, чтобы вопросы разрешений и проведения практических работ были синхронизированы. Каждое из разрешений имеет свой срок действия, довольно ограничен. Нам надо это выдавать постепенно, когда будут готовы группы к выезду на место проведения поисково-эксгумационных работ.

Нам также важно бороться с противодействием от России, которая осуществляет попытки провокаций, попытки развертывания информационно-пропагандистских кампаний и дискредитации. Россия пытается разрисовывать различные памятники и будоражить общественное мнение.

Успех, который был достигнут в селе Пужники Тернопольской области, показывает, что именно такая сдержанная, взвешенная и согласованная информационная кампания, в частности ограничение возможности агрессору использовать эти темы против нас, дает успех и постепенно снимает вопрос эксгумации с политического дискурса.

Мы должны это учесть, поскольку для Польши вопрос истории, вопрос чествования памяти является одним из основополагающих и базовых. Это фактически общественный и политический консенсус в польском обществе.

Эта тема довольно чувствительная, с ней надо осторожно работать. Мы стараемся это делать максимально конструктивно. Конечно, также ставя вопрос о чествовании мест памяти, принадлежащих украинцам, погибших после Второй мировой войны.

Эксгумация тел украинцев на территории Польши

Украина хочет в ближайшее время начать эксгумационные работы на территории Польши. Могли бы вы рассказать немного подробнее, о каких локациях говорится, на каком этапе процесс согласования с польской стороной?

Мы получили все согласия на проведение поисковых эксгумационных работ в населенном пункте Юречково. Это где-то 40 километров от Перемышля. Мы ожидаем на сентябрь приезд групп наших экспертов для того, чтобы провести поиски на месте или позже эксгумацию остатков тех похороненных украинцев, которые там есть.

Конечно, все зависит от погодных условий, от того, когда мы сможем приехать точно. Я думаю, Министерство культуры и стратегических коммуникаций будет подробно информировать общество о каждом шаге и работе этих групп.

Мы договорились таким образом, что у нас есть соответствующая рабочая группа, которая имеет компетенции проводить коммуникационную и практическую работу. Мы не выходим за пределы своей компетенции, а коммуницирует заместитель министра культуры господин Андрей Наджос. В ближайшее время от него можно будет получить подробную информацию о времени, выезда и проведения работы.

Критические высказывания Навроцкого относительно Украины

Кароль Навроцкий высказывался критически относительно членства Украины в ЕС и в НАТО. Как вы оцениваете риск, что Польша может ветировать это? Слышит ли Киев сейчас подобные сигналы?

На самом деле никаких таких сигналов нет. Наоборот, мы имели активное польское председательство в ЕС. К сожалению, из-за Венгрии не удалось открыть кластеры, но польская сторона была довольно активна в продвижении евроинтеграционного пути Украины. Практически все наши министры принимали участие в неформальных заседаниях, которые проходили в Варшаве.

У нас достаточно широкий и развернутый диалог на уровне соответствующих ведомств и представителей, занимающихся европейской интеграцией. Мы согласовываем также санкционную политику, что немало важно. Польша здесь абсолютно на нашей стороне.

Конечно, есть проблемы связанные с экономическим характером отношений с Польшей и ЕС. Есть определенные ограничения на поставки некоторых украинских товаров в Польшу, в частности зерна, есть определенные торговые проблемы, связанные с перевозчиками, но это тема для переговоров и диалога.

На самом деле за этот год у нас была попытка блокировать границу, она длилась буквально полтора дня. Этот вопрос был решен и является показателем того, что наши министерства и соответствующие ассоциации между собой имеют устойчивый диалог. Вопрос, которые бы угрожали экономическому сотрудничеству Украины с Европейским Союзом из-за блокирования, сейчас сняты с повестки дня.

Большинство тех, кто ранее выступал с такими протестами, понимают добавленную стоимость Украины, они понимают, где есть мифы, а где есть реальные проблемы конкуренции. Именно через диалог, сотрудничество, взаимосогласование, определенное самоограничение удается достигать компромисса.

К счастью, до сих пор у нас это сотрудничество развивалось довольно плодотворно. Нет проблем, которые нельзя было бы решить, о которых мы бы говорили, что они мешают пути Украины в Европейский Союз.

Мы имеем сейчас нового вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. Также работаем над тем, чтобы у него развивался диалог с польскими коллегами. Убежден, что мы решим все практические вопросы, которые будут.

Хотел бы подчеркнуть еще раз и напомнить, что все вопросы, связанные с европейской политикой, есть в приоритете правительства и президента. Замечания или предложения от европейской стороны наша сторона слышит. Мы делаем большой прогресс в процессе интеграции, несмотря на войну, которая продолжается. Это отмечают сами представители европейской комиссии.

С другой стороны, если говорить об исторических вопросах, то именно прогресс в проведении информационных работ снимает остроту проблемы исторического прошлого с пути евроинтеграции.

Конечно, этот вопрос еще до дискуссии, мы будем обсуждать это на уровне президентов: какие конкретные шаги можно было бы предпринять, каких результатов достичь, но сегодня таких опасений, как в отношении Венгрии, нет.

Как в Польше относятся к украинским беженцам?

Как в Польше меняется отношение к украинским беженцам и стоит ли ожидать изменений в этой политике в ближайшее время?

Польша была первой страной, которая открыла двери для украинских беженцев. Подавляющее большинство наших граждан нашли приют в польских домах, что было беспрецедентно. Такого уровня открытости в истории наших отношений еще не было. Это действительно историческое событие.

Первый вопрос, который возникает, какие есть программы социальной помощи, даже в Украине, которые предоставляют нашим беженцам в Польше. На самом деле это два ключевых направления.

Первый – это 800 плюс злотых на детей, которые учатся в школах. Но это получают все: и польские граждане, и другие иностранцы, не только украинцы. То есть, украинцы не являются исключением.

– это 800 плюс злотых на детей, которые учатся в школах. Но это получают все: и польские граждане, и другие иностранцы, не только украинцы. То есть, украинцы не являются исключением. Второй – это малообеспеченная группа граждан Украины, которые находятся, проживают и питаются за счет польской стороны. Из почти одного миллиона беженцев – это примерно 30 тысяч.

Около 70% беженцев работают. Они являются чрезвычайно важной добавленной стоимостью для польской экономики, поскольку ежегодно, по оценкам международных экспертов, добавляют примерно 3% ВВП к экономике Польши.

Украинцы сами себя обеспечивают и поддерживают развитие польской экономики, создавая дополнительные рабочие места, создают возможности для того, чтобы и польские работники также у них работали.

Наши граждане в основном изучают польский язык, довольно быстро интегрируются. Я также хочу поблагодарить наших граждан за высокий уровень активности, в частности экономической, за законопослушность, за надлежащее поведение. Это демонстрирует честь и достоинство Украины.

С другой стороны, из этого миллиона беженцев более половины, это около 70%, также говорят, что хотят вернуться. Как только закончится война, они готовы собирать вещи и возвращаться домой. Потому что их ждут семьи, например, мужчины, их ждут дома. Они готовы развивать свои бизнесы, даже, возможно, оставляя часть здесь (в Польше – 24 Канал), часть в Украине.

То есть, это на самом деле добавленная стоимость для украинско-польских отношений. Наши граждане могут стать мостиком в восстановлении, они могут стать частью польского бизнеса, который будет приходить к восстановлению и помогать в проведении проектов и реконструкций.

Наши граждане увидели, как организована жизнь в Польше. Возможно, это также повлияет и ускорит европейскую интеграцию Украины. То есть, нам надо этим правильно управлять и помочь нашим гражданам после войны вернуться домой, реинтегрироваться и помочь им также найти себя в новом украинском послевоенном обществе.

Все для того, чтобы реализовать весь свой потенциал и то желание помочь Украине, которое люди и сейчас реализуют через сборы, гуманитарную помощь, волонтерскую деятельность, самоорганизацию и многие другие аспекты украинской жизни, которые сегодня видимы, например, в Варшаве или других крупных городах Польши.

Конечно, есть политический элемент. Во время последних президентских выборов тема украинских беженцев довольно часто звучала в негативе. Это определенный показатель того, что польское общество испытывает усталость из-за большого количества украинцев. Это естественный процесс.

Такое же ощущение было в британском обществе, например, от польских беженцев или от других иностранцев, которые находились на ее территории. Это также тренд антиэмиграционных настроений, которые сейчас царят в Европе.

Поэтому в этом случае украинцы в Польше, это граждане, которые легально там живут, работают и приносят добавленную стоимость. Наша задача, мы с этим работаем, чтобы минимизировать негативные настроения, которые царят в политических и общественных кругах, чтобы они напрямую не влияли на граждан Украины.

Мы следим за тем, как будут развиваться украино-польские отношения.

Для нас важно донести до украинского общества, что Польша – это друг, Польша – это жизненно важная дорога для поставки разного рода оборудования и амуниции для обороны Украины. Польша – это тыловая линия обороны, поскольку эта страна также является государством, которому угрожают со стороны России, со стороны Беларуси.

Мы должны это учитывать в нашей коммуникации, но также важно учитывать чувствительность некоторых вопросов, которые есть в польском обществе и адекватно на них отвечать и реагировать.