Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

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Эксгумация жертв Волынской трагедии

Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.

В RMF FM указали, что Пужники расположены возле Тернополя в Украине и в апреле начнется эксгумация жертв Волынской трагедии.

Там отметили, что целью эксгумации прежде всего является установление личности людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.

Как сказал Мацей Данцевич, заместитель главы фонда "Свобода и демократия", после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами. Указывается, что специалисты уже собирают генетический материал у родственников.

"На месте, где находятся останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", – рассказал он в эфире радиостанции.

После исследований планируется перезахоронение погибших и увековечивани этого места.

Сообщают, что во время трагических событий, вошедших в историю как Волынская трагедия, в Пужниках погибли около 80 человек.