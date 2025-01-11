Сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу в X. Министр подчеркнул, что это соглашение является важным шагом к укреплению отношений Украины и Польши.

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Чем важно решение по эксгумации жертв Волынской трагедии

Сибига поддержал достигнутую договоренность между Киевом и Варшавой по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Комментируя заявление польского премьера Дональда Туска о начале эксгумации польских жертв трагедии, Сибига отметил, что Украина и Польша "уважают друг друга и вместе защищаются от российского империализма".

Каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве,

– подчеркнул дипломат.

Кроме того, он выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".

К слову, Россия подготовила группу лиц, задачей которых было повлиять на выборы в Польше. Глава Министерства цифровизации страны заявил, что Россия ведет с Польшей "теплую" кибервойну.