Его подготовила российская военная разведка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также "Вмешательство в выборы": польской оппозиции не понравилось заявление МИД Украины по Навроцкому

"Россия ведет с Польшей кибервойну"

Глава Министерства цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский рассказал, что разоблаченные лица пытались повлиять на выборы через распространение дезинформации и вербовку.

В последние дни было обнаружено российскую группу, еще одну, вдохновленную и подготовленную российской военной разведкой ГРУ, целью которой является влияние на польские выборы. Не только на польскую политическую сцену, но и на польские выборы,

– сказал Гавковский.

По его словам, это российская группа, но "она может вербовать разных людей".

"Россия ведет с Польшей кибервойну, не холодную, а уже теплую. Мы являемся самой атакованной страной в Европейском Союзе", – сказал глава польского министерства цифровизации.

На фоне этого он также сообщил, что в конце января будет представлен план защиты выборов, над которым будут работать "новые подразделения".

"Они отвечают за то, чтобы мы могли в сотрудничестве с польскими спецслужбами идентифицировать такие группы", – сказал Гавковский.