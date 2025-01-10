Її підготовила російська військова розвідка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PAP.

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"Росія веде з Польщею кібервійну"

Голова Міністерства цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що викриті особи намагалися вплинути на вибори через поширення дезінформації та вербування.

В останні дні було виявлено російську групу, ще одну, натхненну і підготовлену російською військовою розвідкою ГРУ, метою якої є вплив на польські вибори. Не тільки на польську політичну сцену, але й на польські вибори,

– сказав Гавковський.

За його словами, це російська група, але "вона може вербувати різних людей".

"Росія веде з Польщею кібервійну, не холодну, а вже теплу. Ми є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі", – сказав глава польського міністерства цифровізації.

На тлі цього він також повідомив, що наприкінці січня буде представлений план захисту виборів, над яким працюватимуть "нові підрозділи".

"Вони відповідають за те, щоб ми могли у співпраці з польськими спецслужбами ідентифікувати такі групи", – сказав Гавковський.