Зеленский прибыл в Брюссель
- Владимир Зеленский прилетел в Бельгию.
- Там он проведет ряд переговоров, после чего направится в Италию.
Президент Украины продолжает ряд своих дипломатических встреч. В частности после проведенных переговоров в Лондоне Владимир Зеленский вечером 8 декабря прилетел в Бельгию.
Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Актуально Зеленский ответил, может ли Украина отдать Донбасс ради мира
Что известно о визите Зеленского в Брюссель?
Глава государства рассказал, что в рамках его поездки планируется встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Также он проведет переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Самолет Владимира Зеленского приземлился в Бельгии: смотрите видео
Наше взаимодействие с партнерами сейчас очень важно. Спасибо за совместную работу ради общей безопасности,
– говорится в сообщении президента.
Кроме того, во время онлайн-общения с журналистами, Владимир Зеленский анонсировал свою дипломатическую поездку в Италию.
Как прошли переговоры в Лондоне?
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что лидеры во время лондонских переговоров обсуждали вопросы безопасности гарантий в рамках мирного плана для Украины. По его словам, без жестких механизмов безопасности договоренности с Путиным не будут соблюдены.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что переговоры направлены на сближение позиций США, Европы и Украины, и все участники саммита поддерживают Украину и мирное урегулирование конфликта. Он также отметил, что Европа имеет много инструментов и вариантов действий на любые сценарии.
Кроме того, на встрече обсуждалась дальнейшая оборонная поддержка Украины.