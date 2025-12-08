Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский прибыл в Брюссель
8 декабря, 22:38
2

Зеленский прибыл в Брюссель

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский прилетел в Бельгию.
  • Там он проведет ряд переговоров, после чего направится в Италию.

Президент Украины продолжает ряд своих дипломатических встреч. В частности после проведенных переговоров в Лондоне Владимир Зеленский вечером 8 декабря прилетел в Бельгию.

Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Актуально Зеленский ответил, может ли Украина отдать Донбасс ради мира

Что известно о визите Зеленского в Брюссель?

Глава государства рассказал, что в рамках его поездки планируется встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также он проведет переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Самолет Владимира Зеленского приземлился в Бельгии: смотрите видео

Наше взаимодействие с партнерами сейчас очень важно. Спасибо за совместную работу ради общей безопасности,
– говорится в сообщении президента.

Кроме того, во время онлайн-общения с журналистами, Владимир Зеленский анонсировал свою дипломатическую поездку в Италию.

Как прошли переговоры в Лондоне?

  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что лидеры во время лондонских переговоров обсуждали вопросы безопасности гарантий в рамках мирного плана для Украины. По его словам, без жестких механизмов безопасности договоренности с Путиным не будут соблюдены.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что переговоры направлены на сближение позиций США, Европы и Украины, и все участники саммита поддерживают Украину и мирное урегулирование конфликта. Он также отметил, что Европа имеет много инструментов и вариантов действий на любые сценарии.

  • Кроме того, на встрече обсуждалась дальнейшая оборонная поддержка Украины.