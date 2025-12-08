Зеленський прибув у Брюссель

Президент України продовжує низку своїх дипломатичних зустрічей. Зокрема після проведених перемовин у Лондоні Володимир Зеленський ввечері 8 грудня прилетів до Бельгії.

Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про візит Зеленського до Брюсселя?

Глава держави розповів, що в межах його поїздки планується зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також він проведе переговори з президентами Європейської ради Антоніу Коштою й очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Літак Володимира Зеленського приземлився в Бельгії: дивіться відео

Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки,

– йдеться у повідомленні президента.

Окрім того, під час онлайн-спілкування з журналістами, Володимир Зеленський анонсував свою дипломатичну поїздку до Італії.

Як минули перемовини у Лондоні?