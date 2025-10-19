Вячеслав Ерко больше всего любил небо и самолеты. С детства мечтал быть летчиком, как его дедушка, и стал одним из легендарных асов Украины. С 2014 года Вячеслав участвовал в боях на Востоке, а 24 февраля 2022 года одним из первых вступил в бой со страной-агрессором – Россией.

В течение первого дня полномасштабного вторжения летчик совершил 4 боевых вылета, уничтожая российские самолеты и срывая планы врага. Однако один из этих вылетов стал для Вячеслава последним. Враг жестоко расстрелял нашего пилота в небе над Киевской областью при попытке катапультироваться.

24 Канал собрал воспоминания родных о легендарном пилоте, а также свидетельства очевидцев трагической гибели Вячеслава Ерко в рамках проекта "Жизнь после потери".

Кстати Один из "призраков Киева": воспоминания о пилоте "Пчеловоде", который погиб, направив самолет в воду

15 лет полетов и бои за Донецкий аэропорт

Вячеслав Ерко родился 19 августа 1985 года в Киеве. Дедушка Вячеслава был военным летчиком, и парень с детства мечтал пойти по его стопам. В 2006 году Вячеслав окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и отправился проходить службу в 40-й бригаде тактической авиации, ныне известной как "Призрак Киева", базировавшейся в Василькове Киевской области.

Летчик посвятил 15 лет жизни небу и служению украинскому народу, и его достижения действительно впечатляют. Еще в 2014 году Вячеслав отправился в зону проведения Антитеррористической операции, где участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Вячеслав получил ряд боевых наград, в частности за оборону ДАПа, и стал командиром авиационной эскадрильи. А в 2021 году принял участие в военном параде к 30-летию независимости Украины, где возглавил группу истребителей МиГ-29, которые пронесли над майданом Независимости сине-желтый флаг.



Пролет МиГ-29 на День Независимости в 2021 году (Вячеслав Ерко – первый по центру, с желтым дымом) / Фото Валентины Полищук

Мама Вячеслава, Александра Ерко, рассказала, что вся жизнь сына основывалась на полетах, а все свободное от службы время он проводил с семьей – женой и двумя дочерьми.

Он был очень семейным человеком – семья для него была всем. Все свободное время старался проводить с семьей. На все праздники собирались вместе. Он делал все, что мог для семьи. Всегда помогал. Девочек своих он очень любил,

– поделилась Александра.



Вячеслав Ерко с детства мечтал стать летчиком / Фото предоставлено 24 Каналу

Вячеслав сам уничтожил 4 российских самолета в бою

Вячеслав был одним из первых украинских асов, вступивших в воздушный бой с оккупантами 24 февраля 2022 года. В том бою вместе с собратьями они сбили 5 самолетов врага и 6 вертолетов. А еще ночью 24 февраля перебазировали эскадрилью боевых самолетов с Васильковского аэродрома, чем спасли их от уничтожения.

За первые сутки полномасштабного вторжения Вячеслав совершил 4 боевых вылета, нанося потери России и мешая бомбить Киев. Летчик лично уничтожил два российских вертолета Ми-24, самолет Су-25 и современный Су-35. И перед каждым вылетом Вячеслав обязательно звонил родным.

Вячеслав погиб в воздушном бою над Киевской областью 24 февраля, когда его самолет разбила российская ракета. Александра вспомнила, что в тот вечер была в части сына в Василькове. Общалась с командиром, но тогда ей еще не рассказали о гибели сына.

Я виделась с командиром, но он мне ничего не сказал. Он предложил мне забрать его вещи (Вячеслава – 24 Канал). Я спросила, почему, он же приехал. Где он? – "На задании". Я тогда сказала, что он же еще вернется, ему же еще это все надо будет. И оставила в части... А утром 25 февраля мне позвонили и сказали, что его сбили, – вспомнила Александра.

Село, над которым сбили Вячеслава, Владимировка Киевской области, в то время уже было окружено россиянами, не было никакой информации о летчике. Родные думали, что он где-то в больнице. Обзванивали всех кого могли, искали. Так прошло 39 дней сплошной неизвестности для семьи летчика, пока в апреле, после деоккупации Владимировки, родным не сообщили страшную правду.

"Все это время в душе не было ощущения, что его нет. Как мать, я не чувствовала... Правда, я и сейчас не чувствую этого. Где-то он рядом, где-то на задании", – сказала Александра.

Летчика расстреляли в воздухе, когда он катапультировался

Староста села, над которым сбили Вячеслава, Наталья, вспомнила как 24 февраля небо разорвал гул истребителей. Тогда она выбежала из магазина и увидела, как два самолета ведут воздушный бой. Российский самолет подбил истребитель Вячеслава прямо над ее домом, но тогда наш летчик оттянул свой самолет, чтобы не упасть на дома местных жителей. Вячеслав катапультировался, но враг цинично расстрелял украинского пилота в воздухе.

Украинский истребитель упал возле села, но местные не нашли рядом пилота. Найти тело Вячеслава удалось только на второй день, 25 февраля, в другой стороне от самолета. Местные жители похоронили его на месте авиакатастрофы. Делали все быстро, потому что над ними постоянно летали вертолеты и истребители.



Первое место захоронения Вячеслава Ерко / Фото предоставлено 24 Каналу

А уже после того, как Силы обороны отбросили россиян из Киевской области, Вячеслава 9 апреля 2022 года перезахоронили в Василькове.

Вячеславу Ерко было 36 лет, когда его убила Россия. У него осталась жена и две дочери, мама и старший брат, с которым они дружили с самого детства. Родные и друзья делают все возможное, чтобы о Вячеславе и его борьбе помнили.

Близкие Вячеслава берегут память о летчике / Фото предоставлены 24 Каналу

Вячеславу посмертно присвоили звание Героя Украины. А его друзья добились, чтобы школу в Киеве, в которой учился летчик, переименовали в его честь. В Василькове назвали улицу именем Вячеслава Ерко, а жители села Владимировка установили в честь летчика памятник, чтобы не забывать, как в последние минуты своей жизни он отвел свой истребитель, чтобы их спасти. Вечная память Герою!