Сегодня военнослужащие бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели героя в последний полет.
По теме На войне погиб известный львовянин, общественный активист "Тарас Хаммер"
Военные провели в последний полет подполковника Ерко
Как известно, Вячеслав Ерко был одним из первых, кто 24 февраля вступил в воздушный бой с вражеской авиацией.
Ерко был настоящим патриотом своей Родины, он до последнего защищал родную Киевщину. Тогда пилотам удалось сбить 5 российских самолетов, но Вячеслав не пережил эту атаку.
Его светлая фигура и улыбка навсегда останется в наших сердцах. Не простим! Отомстим! Победим в память всех павших защитников, во имя своей Родины!
– подчеркнули в Генштабе.
В Генеральном штабе отметили, что при прощании даже сильные воины не сдерживали слез. Ведь для каждого из них Вячеслав был настоящим другом, всегда готовым подставить свое плечо.