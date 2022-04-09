Сьогодні військовослужбовці бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" провели героя в останній політ.

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Військові провели в останній політ підполковника Єрка

Як відомо, В'ячеслав Єрко був одним з перших з 24 лютого, хто вступив у повітряний бій з ворожою авіацією.

Єрко був справжнім патріотом своєї Батьківщини, він до останнього боронив рідну Київщину. Тоді пілотам вдалося збити 5 російських літаків, але В'ячеслав не пережив цієї атаки.

Його світла постать і посмішка назавжди залишиться в наших серцях. Не пробачимо! Помстимося! Переможемо в пам'ять усіх полеглих захисників, в ім'я своєї Батьківщини!

– підкреслили у Генштабі.

У Генеральному штабі зауважили, що під час прощання навіть сильні воїни не стримували сліз. Адже для кожного з них В'ячеслав був справжнім побратимом, який завжди готовий підставити своє плече.

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