Его зовом всегда было небо и военное дело, хотя долгие 10 лет пришлось жить без этого. Однако он был не один. Жена Елена всегда была рядом и поддерживала каждый выбор мужа. Один из них, к сожалению, привел к страшной трагедии.

Валентин Коренчук был военным летчиком и стал на оборону Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины погиб во время выполнения боевого задания 27 апреля 2024 года. Он был одним из тех, кого называли "призраком Киева".

В рамках проекта "Жизнь после потери" жена "Пчеловода" Елена Коренчук поделилась с 24 Каналом личной болезненной историей о том, как, утром проведя мужа взглядом на работу, получила вечером страшную весть о его гибели.

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Профессия пилота стала смыслом жизни

Валентин проводил много времени на работе, а когда выпадала возможность побыть вдвоем с женой, посидеть на кухне и выпить чаю, то пара делилась тем, как у каждого прошел день. Он был очень предан профессии, поэтому уделял ей много внимания. Валентин с Еленой часто обсуждали политическую ситуацию и анализировали все, что происходит в Украине и мире.

Хотелось бы говорить о детях, о любви, но было так,

– шутит жена.

Она вспоминает, что Валентин всегда мечтал быть пилотом, но с первого раза ему не удалось поступить на летный факультет, поэтому он пошел учиться на направление радиоэлектронного обеспечения авиационных полетов.

"Два года он учился не там, где хотел, но мечта подняться в небо и стать пилотом все-таки взяла верх", – сказала Елена.

После второго курса технической специальности и дополнительной сдачи 12 экзаменов ему удалось перевестись в Харьковский национальный университет Воздушных сил.

Елена с Валентином / Фото из семейного архива

Я знала, кем он будет, но тогда его профессия не была такой опасной, как сейчас. Тогда у пилотов даже не было керосина для того, чтобы летать. Вылеты происходили очень редко. И когда ты молодой, то не очень обращаешь внимание на профессию, тебя ослепляет любовь. Главное, что он рядом,

– сказала женщина.

Путь к мечте длиной в 10 лет

После завершения обучения Валентин начал работать в Староконстантинове, однако это продолжалось лишь до 2003 года – тогда его часть расформировали. Елена вспоминает, что ее мужа просто выставили на улицу. Он ездил в командование, просился, чтобы его оставили, но не нашлось места.

Я считаю, что это было просто уничтожение армии, которому способствовали наши соседи (Россия – 24 Канал). Тогда полностью сократили воинскую часть, хоть она была достаточно известной. Никого не оставили, их всех отправили в свободное плавание,

– сказала женщина.

Следующие годы были очень тяжелыми для молодой семьи. Не имея гражданской профессии, Валентину пришлось адаптироваться заново. Пара и дальше жила в Староконстантинове. Хотя это был долгий и сложный путь, но им удалось наладить свою жизнь.

Валентин начал работать в IT. Через некоторое время ему предложили работу в Киеве. В тот период Елена ждала второго ребенка.

Семья решила рискнуть и согласиться на предложение. Женщина не хотела бросать хорошую работу в Староконстантинове, поэтому период ее декретного отпуска должен был стать для них пробным.

Валентин в роддоме / Фото из семейного архива

У нас получилось. Валентин и дальше работал в IT, но у него постоянно была мечта вернуться в армию. Он говорил: "Кто раз поднялся в небо – уже не может об этом забыть",

– вспомнила Елена.

В 2013 году начался Евромайдан. Ситуация в стране была напряженной. В том же году появилась возможность вернуться в армию. По мнению Елены, ее муж постоянно был в этой теме, чтобы, как только появится шанс, снова стать на службу.

Валентин понимал, что лучше реализуется и даст государству больше на позиции пилота, ведь знал: это то, что он умеет лучше всего.

Валентин с побратимом в небе / Фото 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"

Только через долгих 10 лет ему удалось вернуться в армию. В 2013 году подал документы снова. Ему тогда было 37 лет. В декабре он начал службу в Василькове под Киевом.

"Понятно, что уже были утрачены его навыки пилота. Именно поэтому пришлось много работать над тем, чтобы вернуть это все. Ему помогали с обучением. В 2014 году Валентин получил класс и полноценно вернулся к летной работе", – рассказала жена.

Между вылетами еще и брал оружие в руки: каким было начало войны

Елена вспоминает: никто не ожидал, что настолько жестокой может быть война, которую начала Россия. 23 февраля 2022 года Валентин уже знал, что должен лететь на Восток.

Ни у кого в голове не укладывалось, что начнется такая война. Но Валентин часто говорил: "Что-то будет". Он уже был на Востоке, а мы дома. Мы с детьми проснулись от взрывов и не знали, что делать, для всех эта ситуация была нереальной, ведь это же 21 век,

– сказала Елена.

Муж позвонил жене 24 февраля в 05:20. Сказал собрать документы и вещи детей и ждать следующих указаний. После этого не выходил на связь примерно 11 часов.

"Мы ждали и уже на следующий день, пережив ночь, решили с мужем, что лучше все же ехать. Мы поехали с детьми в Хмельницкий. По возможности Валентин нам звонил, преимущественно после каждого тяжелого вылета, чтобы сказать, что все хорошо", – рассказала женщина.

Елена отметила, что первый день войны для Валентина был чрезвычайно сложным. Тогда погиб его друг – полковник Вячеслав Ерко. Это была большая травма для него. Они были в небе вместе, шли парой на уничтожение врага. Валентин видел, как ракета попала в самолет его побратима, однако ему показалось, что вылетело кресло-катапульта. Он подумал, что Вячеслав жив, однако впоследствии оказалось, что, к сожалению, нет.

"Мы это очень много обсуждали, потому что Валентин не знал, как правильно сообщить его семье", – вспомнила Елена.

Муж Елены в первый же день войны вернулся с оперативного аэродрома в место постоянного базирования. В этот период начали наступление российские ДРГ, чтобы захватить город. Между вылетами для обороны Киева Валентин еще и брал оружие в руки и вместе с другими военными защищал аэродром, чтобы туда не зашли вражеские диверсанты.

Он был одним из высшего офицерского состава, кто взял на себя управление защитой аэродрома. Представьте себе, у него было 6 вылетов в день, а это 1,5 – 2 часа. Примерно 12 часов в небе, и человек еще спускается на землю и понимает, что нет времени на отдых, ведь нужно еще защищать аэродром,

– подчеркнула женщина.

Также Елена обратила внимание, что за первые дни войны Валентин очень сильно постарел. Он всегда выглядел молодо, а война это изменила.

Валентин с представителями японского телевещателя NHK World-Japan / Фото 40 БрТА "Призрак Киева"

До 6 марта 2022 года Елена с детьми была в Хмельницком, но Валентин предупредил семью о возможной угрозе наступления с севера Беларуси, поэтому предложил ехать за границу. Семья выехала из Украины, но не надолго – 11 мая они вернулись домой.

"У него сразу получилось встретиться с нами. Потом он начал чаще приходить домой. Мы были с детьми дома, виделись, поддерживали друг друга, проводили время вместе, общались", – рассказала жена.

Несмотря на такую сплоченность, семья никогда не обсуждала возможные риски для жизни Валентина во время выполнения боевых задач.

Он будто боялся об этом говорить. "Если со мной что-то случится..." – такой темы вообще не было, он такое даже не мог сказать,

– сказала Елена.

Валентин только говорил: "Я в таких передрягах был, в таких ситуациях, что удивляюсь, как выжил. Наверняка за меня кто-то очень молится".

Валентин за штурвалом / Фото 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"

Рисовал себе схемы, чтобы не стать мишенью врага: о боевых задачах

Валентин никогда не говорил, что какое-то из его боевых заданий было самым сложным, ведь все они были точно непростыми. Когда он садился в самолет, то забывал обо всем. У него была одна цель – выполнить боевую задачу и вернуться.

Интересно, что когда Валентин готовился к вылету, то рисовал себе схему, как будет действовать во время выполнения боевой задачи, учитывая вражескую цель и защиту, который стоит вокруг нее. Он каждое действие продумывал.

Валентин кружочками рисовал область действия средств поражения и как ему лететь, чтобы выполнить задание и не стать мишенью. Представьте себе, было 6 средств вокруг той точки, которую надо уничтожить. Он выполнил то задание и вернулся,

– сказала Елена.

Возвращаясь, Валентин всегда анализировал, как сделать так, чтобы как можно меньше времени быть в зоне поражения вражеской ПВО. Пилоты всегда делились такими наблюдениями и идеями, ведь все хотят жить и безопасно выполнять задачи.

Валентин у доски / Фото 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"

По мнению Елены, важной чертой Валентина также было то, что, хотя пилотам всегда с земли идет разрешение на пуск ракеты, он постоянно проверял дважды, чтобы убедиться, что это не гражданский, а вражеский объект.

Валентин возле самолета, на котором выполнял боевые задачи / Фото 40 БрТА "Призрак Киева"

Почему Валентин получил позывной "Пчеловод"

Как ни странно, но позывной Валентина напрямую связан с пчеловодством. Он в свободное время очень любил этим заниматься и много рассказывал о пчелах своим родным и собратьям.

На дедовом дворе у него стояли ульи, их было примерно 36. Он качал мед, а на пенсии мечтал сделать огромную пасеку.

Поражает, что у него были ульи даже в части. В свободное время он ухаживал за ними и там.

Валентин с побратимом / Фото 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"

Когда он был на оперативных аэродромах, то всегда находил кого-то, кому рассказывал, что пчелы – это сверхумные существа. Он так увлеченно говорил об этих созданиях, что кто-то из военных и себе их заводил.

"Он и огороды сажал на оперативных аэродромах, при том что дома этого не делал", – с улыбкой рассказала Елена.

Она подчеркнула, что ее муж не только любил пчел – он всегда видел в людях только лучшие качества.

"Я иногда говорила, что кто-то делает что-то неправильно, но он всегда отвечал, что у этого человека могут быть на это какие-то причины. Он любил смотреть на ситуацию с разных сторон. То есть у меня есть белое или черное – плохой или хороший, а у Валентина такого не было", – отметила жена.

Валентин всегда понимал людей / Фото 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"

Он имел объяснение для каждого действия, для каждого человека, каким бы тот ни был. И важно, что это объяснение было привязано именно к положительным качествам.

Как Елене сказали о гибели мужа

За неделю до смерти Валентин вернулся из Днепра. Елена помнит все точно. Это было в пятницу. Субботу и воскресенье он провел дома, а с понедельника поехал на работу. Эти дни муж Елены поздно возвращался домой, потому что были полеты. В пятницу позвонил с приятной новостью – ему подписали отпуск. Семья как раз планировала ехать к сыну. В тот день Валентин приехал домой поздно.

"Я еще написала ему сообщение. Спросила, ждать ли его. Он ответил, что будет, и пришел примерно в 23 часа вечера, а уже в субботу должен был заступать на дежурство. В 8 утра зазвонил будильник, он быстренько начал одеваться, но я рассчитывала, что мы позавтракаем вместе. Он сказал, что не успевает, и быстро уехал", – вспомнила женщина.

Около 11:00 она позвонила мужу, они немного поговорили. Елена помнит, что в тот день была очень хорошая погода, они с дочкой были на улице.

Валентин возле самолета / Фото 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"

Вечером Елена получила сообщение с вопросом, правда ли, что Валентин погиб. Она сразу начала звонить к нему, но он уже не брал трубку. Женщина позвонила близкому другу семьи, тот сказал ей, что продолжаются поисково-спасательные работы, но предупредил, что к ней уже едут из части.

Я поняла, ну чего бы они ехали из части, если бы он был жив. Они приехали, а я же помню, как было мужу тяжело сообщать семьям. Ребята зашли, я им сказала, что знаю, как им тяжело, и понимаю, почему они здесь,

– поделилась Елена.

Тело Валентина нашли не сразу, потому что он направил самолет в водохранилище, чтобы не было жертв и повреждений, но вечером жена уже точно знала, что он погиб. Она позвонила детям. Самой младшей дочери сказала не сразу – аж на второй день. В тот вечер ее забрали соседи, чтобы она не видела того, что происходит дома.

В тот страшный день для семьи Коренчуков началась новая жизнь...

Валентин с дочерью / Фото из семейного архива

Пусть бы лучше был не героем, а рядом, возле детей

После того, как родных известили о потере, приехали сестра и дочь Елены. Они некоторое время побыли дома. Морально всем было очень сложно, поэтому решили, что поедут ненадолго в горы. По возвращению Елена начала ходить к психологу.

Психолог – это тоже врач, но он лечит душу. Маленькая также ходила к психологу. У меня было много приемов. Сначала дважды в неделю, потом раз, а потом по необходимости,

– сказала женщина.

Елена также считает, что тяжесть такой потери еще и в том, что не только себя надо держать, но и детей.

"Дети же могут что-то не говорить, потому что живут не со мной. Разве маленькая со мной. Но это здесь, на месте, ты видишь, как ребенок себя ведет, как он горюет, а те двое – они же не рядом, и это было самое тяжелое",

– поделилась Елена.

Несмотря на все, она пыталась держаться. В этом ей также помогал спорт. Она почти каждый день ходила в зал. Соседка Елены приходила, забирала дочь к себе и говорила, чтобы та уходила.

Я очень благодарна своей соседке, которая в сложные моменты знала, как вести себя со мной. Потому что не все люди знают, как быть с человеком, который переживает такое горе. Многие говорили: "Он умер как герой". Но мне же от этого не легче. Пусть лучше был бы не герой, но рядом, возле детей,

– сказала женщина.

В этом году на праздники семья впервые была без Валентина. Раньше у них была прекрасная традиция: кто бы где ни был, но на Пасху и Рождество все собирались вместе. Семья продолжает поддерживать такой обычай.

Елена поделилась, что перед смертью Валентина они планировали отпуск. Все потому, что за год до его гибели семье удалось всем вместе поехать на отдых. Им это очень понравилось, поэтому захотели повторить. Это могло бы стать еще одной их семейной традицией, но, к сожалению, этому уже не быть.

Семья на отдыхе / Фото из семейного архива

"Каждый раз думаешь, что уже прожила горе, но и дальше продолжает болеть. Хотя прошло больше года и уже как-то организован быт, но не знаю, удастся ли это все же. Мы же всю жизнь вместе. У нас никого не было. Мои родители умерли в 2012 и 2015 году. Отец Валентина умер, когда ему было 17, а мама была далеко. Мы с ним всю жизнь были только двое и еще трое наших детей", – рассказала женщина.

Для Елены Валентин был и надежным другом, и добрым мужем, и героем. Однако, по ее мнению, он все же больше был героем, ведь больше отдавался работе. Но им хватало и времени, проведенного вместе, чтобы иметь такую тесную связь.

Она поделилась забавной историей о насекомых. Он их часто ловил и просто выпускал. Однажды, когда пара уже отдыхала, Валентин услышал комара. Это было двенадцать ночи, а в доме, где они жили, установлена сигнализация. Муж Елены, не долго думая, поймал его, открыл дверь и выпустил. В тот момент как закричит телефон, потому что сработала сигнализация, – гул был на всю улицу.

"А я ему говорю: "Ты спас комара, аж все село слышало". Он был хорошим", – улыбнулась женщина.

Заслуживает звания Героя Украины

Валентин всегда жил для кого-то со своими правильными принципами. В их семье отвечал за социальные отношения. Любил всем звонить, со всеми общался. Он был очень социальным человеком.

Елена с мужем / Фото из семейного архива

Однако замечательный семьянин фактически стал героем. Валентин был первоклассным пилотом. Его преданность работе поражает.

"Пока неизвестно, предоставят ли Валентину звание Героя Украины, но он точно заслуживает этого. Люди должны знать, что он делал. Он не думал ни о себе, ни о том, что у него трое детей. Он шел и делал то, что нужно, чтобы защитить государство", – сказала Елена.

Задокументировано, что он впервые в истории украинской авиации без применения оружия уничтожил вражеский самолет Су-25. Это произошло в первый день войны над Киевом. Он, не применяя средства поражения, только маневрами прижал оккупанта и отвел его в пространство над Днепром, чтобы этот бой не происходил над домами, где живут люди.

Он только маневрами прижал ту "СУшку" к земле, что тот пилот просто не справился с управлением. Разве это не подвиг? В те моменты он думал только об одном: это враг, и его надо уничтожить. Я понимаю, что люди должны знать об этом, чтобы его жизнь и гибель были не напрасными. Люди должны знать, частично благодаря кому Киев сейчас свободен,

– сказала жена.

Валентин Коренчук, Владимир Зеленский и другие военные / Фото 40 БрТА "Призрак Киева"

Именно Валентин был среди тех, кого называют "Призрак Киева". В его бригаде были плакаты, которые он дарил соседям и знакомым и подписывал их: "Один из "Призраков Киева". Он всегда подчеркивал, что это не он сам, а все те пилоты, которые в первые дни войны защитили Киев. Елена заметила, что ее муж гордился этим званием, ведь все-таки в этом была и его заслуга.

Женам, которые потеряли своих мужей

Женщина считает, что, к сожалению, нет ни одной формулы, как правильно говорить с женами, которые потеряли любимых. Люди очень разные, каждый горе воспринимает по-своему.

"Единственное, что можно сказать, – не закрывайся в себе, общайся, не держи горе внутри. Но я же понимаю, что у каждого своя ситуация: у кого-то есть кому сказать, у кого-то некому сказать, кто-то думает, что психолог – это хорошо, а кто-то – что это деньги на ветер. Но важно все же не закрываться", – подчеркнула Елена.

Елена желает, чтобы людям, которые потеряли близких, встречались в жизни те, кто поможет прожить это горе именно так, как того требует человек.

Я очень благодарна психологу, ведь ты держишься перед детьми, чтобы не плакать, ведь надо как-то их мотивировать жить дальше, а к психологу иногда можно позвонить и просто поплакать. Он тебя поймет,

– сказала женщина.

Однако Елена понимает, что каждому может быть нужно совершенно разное в зависимости от характера. Например, жены погибших побратимов Валентина собираются вместе, чтобы поговорить, но Елена пока не готова ходить на такие мероприятия. Даже на похоронах мужа она просила журналистов не фотографировать семью, ведь это было только её горе, которое она хотела прожить сама.

Любая болезненная потеря однозначно не пройдет просто так и оставит след в сердце каждого. Елена приняла жестокую реальность и учится жить с ней. Это нелегко, это очень больно и страшно, но каждый из нас живет во время, когда имеет пример правильных принципов и жизненных ориентиров. Валентин и многие наши защитники показали, как жить, как бороться и как держаться несмотря ни на что.

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