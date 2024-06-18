Валентин Коренчук из первых защищал Киев в воздушных боях, и на основе именно его полетов и Героя Украины Вячеслава Ерко родился миф о Призраке Киева.

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В Киеве попрощались с Валентином Коренчуком

Публичная часть церемонии началась в 11:30 в Киеве – в Михайловском Златоверхом монастыре на Михайловской площади. После этого процессия двинулась к Майдану Независимости.

В Киеве попрощались с летчиком Валентином Коренчуком / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал

С Майдана колонна отправилась на захоронение на Лукьяновское военное кладбище, на аллею военных Героев.

Украина попрощалась с выдающимся летчиком / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал

Валентин Коренчук совершил более 80 боевых вылетов и поразил десятки целей противника, среди которых: вражеские самолеты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные БпЛА, наземные цели. В общем летчик провел в небе около 300 часов.

От Михайловской площади процессия двинулась к Майдану Независимости / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал

На прощание с Героем, кроме родных и близких, пришло множество людей, которые хотели почтить память Валентина Коренчука.

На прощание с Героем пришли множество людей / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и друзьям погибшего бойца!

В Киеве попрощались с летчиком Валентином Коренчуком / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал