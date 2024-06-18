Солдату было всего 33 года. Он был уроженцем городка Калуш в Ивано-Франковской области.

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В Украину воин вернулся по зову сердца

На территории Беларуси Николай проживал вместе со своими родными. Несмотря на устроенную жизнь за рубежом, он по зову сердца вернулся в Украину и стал на ее защиту от России.

Погиб защитник 9 июня 2024 года во время выполнения боевого задания. К сожалению, никакие детали о его боевом пути неизвестны. Впрочем, знакомые Николая говорят, что он был замечательным человеком.

"Необыкновенный человек! Горжусь, что была знакома! Вечная память Герою!" – написала в сети Ольга Ящишин.

В городском совете Калуша также выразили свои соболезнования семье и знакомым погибшего Николая Грика.

Выражаем искренние соболезнования родным павшего Героя. Низкий поклон погибшему Защитнику за жертвенный подвиг во имя независимой Украины,

– написали в Калушском городском совете.

О дате и месте захоронения воина будет сообщено позже.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным, близким и знакомым воина Николая Грика. Светлая память Защитнику Украины!

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