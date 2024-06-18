Солдату було всього 33 роки. Він був уродженцем містечка Калуш на Івано-Франківщині.

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До України воїн повернувся за покликом серця

На території Білорусі Микола проживав разом зі своїми рідними. Попри влаштоване життя за кордоном, він за покликом серця повернувся в Україну і став на її захист від Росії.

Загинув захисник 9 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. На жаль, жодні деталі про його бойовий шлях невідомі. Втім, знайомі Миколи кажуть, що він був чудовою людиною.

"Надзвичайна людина! Пишаюся, що була знайома! Вічна пам’ять Герою!" – написала у мережі Ольга Ящишин.

У міській раді Калуша також висловили свої співчуття сім'ї та знайомим загиблого Миколи Грика.

Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Героя. Низький уклін загиблому Захисникові за жертовний подвиг в ім'я незалежної України,

– написали у Калуській міській раді.

Про дату та місце поховання воїна буде повідомлено пізніше.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним, близьким та знайомим воїна Миколи Грика. Світла пам'ять Захиснику України!

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