Прощання з Іваном відбулось у Києві, 12 червня, на Майдані Незалежності під стелою. Попри зливу, для того, щоб провести воїна в останню путь, прийшло багато людей.
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Як минуло прощання з Іваном Парамоновим
Іван Парамонов загинув 8 червня під час виконання бойового завдання. Осколки потрапили йому у шию та серце.
Після прощання на Майдані захисника поховали на Алеї Героїв. Іван Парамонов любив червоний колір, тому частина людей прийшли з квітами або з елементами одягу такого кольору.
Прощання з Іваном Парамоновим: відео "Радіо Свободи"
Що відомо про воїна Івана Парамонова
- У 2014 році Іван Парамонов брав активну участь у Революції гідності. Після цього він активно боровся за незалежну Україну – організовував освітні табори та проєкти у Києві, працював у проєкті "БУР" та з ГО "Новий Донбас" у місті Щастя, де реалізовував волонтерські й культурні ініціативи.
- У 2019 році став співзасновником ГО "Штука", яка допомагає на сході України.
- Від початку повномасштабного вторгнення Іван разом з іншими активістами возив гуманітарну допомогу військовим та жителям прифронтових територій Донеччини, Луганщини та Харківщини.
- У лютому 2024 року він добровільно доєднався до лав ЗСУ, де служив у 12-му загоні спецпризначення.