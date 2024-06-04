Як тільки хлопцю виповнилося 18 років, він пішов на службу. У Великій Британії парубок пройшов вишкіл на штурмовика, а потім служив на патрульно-протидиверсійному катері в Одесі.
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Воїн загинув під час виконання бойового завдання
Тарас Гутникевич народився 20 березня 2005 року. Спочатку він жив у селі Дережичі, потім у Дрогобичі на Львівщині. Хлопець закінчив місцевий ліцей №3 та училище №19, де здобув професію електрогазозварника й автослюсаря. Певний час працював на місцевому хлібокомбінаті.
Після 18 дня народження він розпочав службу у військово-морському флоті та їздив на військові навчання до Великої Британії, де, зокрема, пройшов вишкіл на штурмовика. Після навчань Тарас повернувся на службу на патрульно-протидиверсійному катері в Одесі. У п'ятницю, 31 травня, він постраждав там внаслідок російського ракетного удару і загинув від отриманих травм.
Він був добровольцем і відважним захисником нашої країни, віддавши своє життя за мир та незалежність. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Вічна пам'ять Герою,
– написали в ліцеї №3.
У полеглого воїна залишилися батьки, дідусь, сестри, племінники, а також наречена.
Інформацію про дату поховання молодого захисника буде повідомлено додатково.
Україна втрачає своїх патріотів
- У лікарні помер захисник з Дніпра Денис Капітуров. У цивільному житті він жив майбутніми проєктами, режисував кліпи та мріяв знімати кіно. Чоловік 12 днів, весь в опіках, боровся за життя.
- У понеділок, 3 травня, Львів попрощався із парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух, яка загинула під час ротації на Харківському напрямку. А напередодні сотні людей прийшли попрощатися із військовою у Києві. На Майдані кияни проводжали Ірину Цибух під гімн ОУН, пісні Мирослава Скорика, Володимира Івасюка, Тараса Петренка.
- Днями також у Харкові попрощались патрульним поліцейським Андрієм Ладикою. 41-річний чоловік загинув 22 травня під час евакуації цивільних із Вовчанська. Тоді на його авто росіяни скинули снаряд з дрона.
- А на Донеччині наприкінці травня загинув воїн із Бучі Ігор Блажко. Йому було 35 років. Захисник отримав на війні поранення, що були несумісні з життям. У цивільному житті Ігор працював будівельником.