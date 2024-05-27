Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко зауважила, що майор Андрій Ладика майже щодня їздив на евакуацію у Вовчанськ, сусідні села та ризикував собою. У нього лишилася мама, дружина та двоє дітей.

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"Це приклад того, наскільки ризикують собою наші правоохоронці, волонтери, рятувальники, коли їдуть у Вовчанськ, села. Бо прицільно полюють на такі евакуаційні команди. І з FPV-дрона скинули снаряд просто на капот його машини", – сказала вона.

Андрій Ладика постійно допомагав людям

Начальник відділу поліції 1 Чугуївського РУП Максим Стецина розповів, що на лінію 102 надійшло повідомлення, що 13 осіб потребують евакуації, що невідомі вигнали їх з будинків і відправили на точку евакуації. Андрій Ладика разом з колегою відразу поїхали евакуювати цих громадян. Під'їжджаючи до міста Вовчанськ, перша машина поїхала, а в другу влучив російський FPV-дрон, від якого було пряме влучання в капот авто.

Головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський зазначив, що Андрій Ладика завжди був добрим, чуйним до всіх, намагався усіх підбадьорити та завжди допомагати людям. Часто майор приїжджав першим на місця обстрілів, надавав допомогу.

Я їхав у першому автомобілі перед ним. Відразу після вибуху ми зупинилися. Це було безпосередньо за нами 5 – 10 метрів, підійшли до автомобіля. Був ще поранений хлопчик, який був водієм того транспортного засобу. Андрій загинув відразу на місці. Хлопчик був поранений, ми його доставили до лікарні,

– пригадав він.

Інший поліцейський, який їхав в одному авто з Андрієм Ладикою – Дмитро Можаровський перебуває у лікарні у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб він одужав.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Ладики. Вічна та світла пам'ять!

Що відомо про трагедію