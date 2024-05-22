Трагедія трапилась 22 травня 2024 року. Очільник Міністерства внутрішніх прав Ігор Клименко повідомив, що один поліцейський загинув, ще один – зазнав поранень.
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Поліція назвала ім'я загиблого правоохоронця
Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що ще одна втрата в лавах поліції Харківщини.
Сьогодні (22 травня – 24 Канал) загинув майор поліції Андрій Ладика. Він займався евакуацією у Вовчанську, там, де пекло, яке влаштувала Росія,
– розповів Тимошко.
За його словами, Андрій Ладика разом з іншими правоохоронцями Вовчанського відділу поліції вивозили місцевих мешканців з-під обстрілів.
"Не рахуючись з власним життям. Він це робив для людей, задля їх життя", – пояснив начальник Головного управління Нацполіції на Харківщині.
У Вовчанську загинув правоохоронець / Фото Тимошка
Володимир Тимошко пригадав події 22 травня. Зокрема:
- Андрій разом з напарником їхали прямо під обстріли, адже на них чекали люди, які потребували допомоги;
- правоохоронці не встигли доїхати – у службову машину Duster влучив російський FPV-дрон.
41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув на місці. Його колега старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав тяжких поранень,
– розповіли у поліції.
У Андрія залишилися син та дочка, а також дружина й мама.
Володимир Тимошко висловив щирі співчуття рідним майора поліції Андрія Ладики.
Що відомо про трагічний обстріл правоохоронців у Вовчанську
- 22 травня очільник МВС Ігор Клименко розповів, що росіяни вдарили FPV-дроном у машину, якою двоє правоохоронців їхали вивозити людей з Вовчанська.
- Міністр сказав, що працівники поліції рятують мирних людей, попри ризики для власного життя та здоров'я. Тож про цю самопожертву потрібно пам'ятати завжди.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цей удар – тероризм у чистому вигляді.
- Лубінець пояснив, що транспорт поліції не може бути військовою ціллю відповідно до норм міжнародного права. Адже його використовують у гуманітарних цілях. Ба більше, сплутати його з військовим – неможливо, бо він промаркований і позначений.