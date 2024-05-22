Трагедия произошла 22 мая 2024 года. Глава Министерства внутренних прав Игорь Клименко сообщил, что один полицейский погиб, еще один – получил ранения.

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Полиция назвала имя погибшего правоохранителя

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что еще одна потеря в рядах полиции Харьковщины.

Сегодня (22 мая – 24 Канал) погиб майор полиции Андрей Ладыка. Он занимался эвакуацией в Волчанске, там, где ад, который устроила Россия,

– рассказал Тимошко.

По его словам, Андрей Ладыка вместе с другими правоохранителями Волчанского отдела полиции вывозили местных жителей из-под обстрелов.

"Не считаясь с собственной жизнью. Он это делал для людей, ради их жизни", – объяснил начальник Главного управления Нацполиции на Харьковщине.



В Волчанске погиб правоохранитель / Фото Тимошко

Владимир Тимошко вспомнил события 22 мая. В частности:

Андрей вместе с напарником ехали прямо под обстрелы, ведь их ждали люди, которые нуждались в помощи;

правоохранители не успели доехать – в служебную машину Duster попал российский FPV-дрон.

41-летний майор полиции Андрей Ладыка погиб на месте. Его коллега старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский получил тяжелые ранения,

– рассказали в полиции.

У Андрея остались сын и дочь, а также жена и мама.

Владимир Тимошко выразил искренние соболезнования родным майора полиции Андрея Ладыки.

24 Канал искренне соболезнует родным и коллегам Героя!

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