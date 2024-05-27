Попрощаються з бучанцем Блажком Ігорем Васильовичем у понеділок, 27 травня. Чоловіку було 35 років, коли він загинув через поранення, що були несумісні з життям.
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Загибель на фронті Ігоря Блажка
За словами міського голови Бучі, відійшов у засвіти боєць 21 травня 2024 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Анатолій Федорук зазначив, що у цивільному житті Ігор працював на будівництві.
У цивільному житті працював на будівництві. Перебував у Бучі всю окупацію у 2022. Добрий, щирий та завжди готовий підтримати. Такого воїна ми втратили,
– йдеться у повідомленні.
Уся Бучанська міська громада висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїнам: матері Ксенії Іванівні, братові Олександру та усім, хто його знав.
На Донеччині загинув боєць родом з Бучі Ігор Блажко / Фото з фейсбуку влади міста
Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним й близьким загиблого захисника. Нестерпний біль. Вічна та світла пам'ять.
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Життя за Україну віддають найкращі
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